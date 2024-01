Marcelino Núñez sufrió una dura derrotada en la FA Cup. El elenco del Norwich City cayó de forma inapelable ante Liverpool en Anfield Road y quedó eliminado en la cuarta ronda del prestigioso torneo.

El ex Universidad Católica fue titular y destacó en el medio campo de los canarios como uno de los puntos más altos. Pero la diferencia de planteles se dejó ver en el marcador.

Es que el poderío del cuadro de Jurgen Klopp terminó pasando la cuenta al elenco del seleccionado nacional. Con goles de Curtis Jones (16’), Darwin Núñez (28’), Diogo Jota (53’), Virgil van Dijo (63’) y Ryan Gravenberch (90’) aseguró el triunfo por 5-2.

Victoria que estuvo marcada el anuncio del entrenador alemán, quien confesó que dejará de dirigir a mitad de año. “Me estoy quedando sin energía, esa es la verdad. Sabía que tendría que anunciarlo en algún momento. No volveré a trabajar al menos por un año. Lo que sé es que no dirigiré a un club en Inglaterra que no sea a Liverpool”, anunció el estratega.

Por lo que los hinchas de Liverpool dedicaron más de una canción y el ya reconocido himno “You’ll never walk alone (nunca caminarás solo)”.

El próximo partido de Marcelino Núñez

Ahora el elenco de Marcelino vuelve a jugar la Championship el próximo sábado 3 de febrero cuando reciba al Coventry City. El cuadro de Núñez marcha noveno con 41 unidades y debe remontar en la tabla para meterse en puestos de ascenso.