Alexis Sánchez no lo pasa bien en Italia. El chileno no ha sido titular en el Inter de Milán y en el reciente triunfo ante la Juventus no sumó ningún minuto. Lo que solo avecina que su ciclo terminará a mitad de año.

Sin embargo, el seleccionado nacional recibió un inesperado elogio desde otro lugar de Europa. Esto trata de Turquía donde destacaron su talento y recalcaron que su próximo gran jugador tiene las mismas condiciones del “niño maravilla”.

El elogio llega desde el Besiktas que marcha tercero en la liga Turca y que tras la aparición Arda Güler en Galatasaray y posterior venta al Real Madrid, reconoce haber encontrado la nueva joya del fútbol mundial.

El elogio para Alexis Sánchez

Todo comenzó con el reciente triunfo del Besiktas por 2-0 sobre Trabzonspor. El autor de los dos goles fue nada menos que Semih Kiliçsoy, joven de 18 años y que suma su segunda temporada como profesional. En este campeonato ya acumula ocho anotaciones y a su corta edad marca diferencias.

Kiliçsoy es la revelación del fútbol turco (Foto: Besiktas)

Sus regates, impresionante movilidad y gran definición en el área lo ubican como máximo referente. También ha liderado la campaña de su club en busca de clasificar nuevamente a torneos internacionales.

Por lo mismo en la señal Tivubu Spor de Turquía recalcaron que es el nuevo referente de la selección y lo situaron al nivel del chileno y de reconocidos jugadores trasandinos. “Ahora tenemos un jugador como Kun Agüero y Alexis Sánchez. Turquía debería estar lista, estamos a punto de ganar una nueva estrella después de Arda Güler: ¡su nombre es Semih Kiliçsoy!”, recalcaron.

Kiliçsoy tiene contrato hasta 2028 con Besiktas y no descartan que en el próximo mercado de pases de el gran salto a un grande de Europa. Por lo que tiene cláusula de 550.000 euros. Además podría sumarse a la nómina de Turquía que disputará la Europa a mitad de año.