Crystal Palace vs. Newcastle: cuándo y dónde ver a Darío Osorio en la Premier League

El seleccionado chileno intentará sumar minutos en el duelo por la categoría de honor del fútbol inglés. ¿Convencerá a Pierre Sage?

Crystal Palace vuelve a la acción y la atención estará puesta sobre Darío Osorio. El atacante de 22 años tendrá una nueva oportunidad para registrar participación en el cuadro londinense.

¿Contra quién será? El club del seleccionado chileno se medirá contra Newcastle por la octava fecha de la Premier League: hay tan solo un punto de diferencia entre ambas instituciones en la tabla de posiciones.

En el caso de Crystal Palace, marcha en el casillero número 16 con siete unidades. Por el momento, el equipo de Pierre Sage acumula dos triunfos, un empate y cuatro derrotas.

Por su parte, Newcastle United está en el decimocuarto puesto con ocho puntos. El elenco dirigido por el alemán Matthias Jaissle quiere conseguir la victoria en calidad de visitante.

Cabe consignar que Darío Osorio ingresó en el empate 2-2 contra Besiktas por la Europa League. El oriundo de Hijuelas saltó al terreno de juego en el minuto 72.

Darío Osorio quiere minutos en el Crystal Palace. (Foto: Getty Images)

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¿Cuándo juega Crystal Palace vs. Newcastle?

El encuentro por la octava fecha de la Premier League está programado para este domingo 25 de octubre. Se disputará a partir de las 11:00 horas de Chile en el Selhurst Park.

¿Dónde ver a Darío Osorio en la Premier League?

El partido Crystal Palace vs. Newcastle será transmitido en Chile exclusivamente a través de la plataforma de streaming Disney+ para sus clientes Premium. No será emitido mediante las pantallas de TV.