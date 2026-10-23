DT de Ipswich Town revela desesperada petición de Marcelino Núñez: “Golpeó mi puerta”

Gary O'Neil confesó que el mediocampista chileno solicitó jugar en el equipo sub-21 con el propósito de sumar minutos.

La situación de Marcelino Núñez en el Ipswich Town no es la mejor y el propio jugador lo sabe. Sin embargo, el cuerpo técnico del elenco inglés aclaró la última medida del volante de 26 años.

¿Qué pasó? Gary O’Neil explicó por qué el mediocampista participó de la categoría sub-21 en el duelo contra Anderlecht por la Premier League International Cup.

Si bien se especuló que el seleccionado chileno fue relegado por rendimiento, el DT del primer equipo sacó la voz: fue una solicitud del oriundo de Colina. Se lo pidió personalmente.

“(La competencia) también es muy dura para él. Esta semana golpeó mi puerta, desesperado por jugar con la sub-21 contra Anderlecht, porque es un chico increíble y quiere mantenerse en forma y preparado”, lanzó.

Sobre la misma línea, el estratega del Ipswich Town agregó sobre Marcelino Núñez: “Me encantaría hacerlo jugar todas las semanas, pero es un grupo muy competitivo“.

Marcelino Núñez quiere minutos en Ipswich Town. (Foto: Getty Images)

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Marcelino Núñez busca una oportunidad en Ipswich Town

Finalmente, Gary O’Neil advirtió que el futbolista que se marginó de La Roja en la gira por Norteamérica, sigue siendo considerado para los siguientes desafíos. Su club está décimo en la Premier League.

“Azor (Matusiwa), Nacho (el apodo del chileno) y Jack Taylor están luchando, se están esforzando al máximo para intentar ser parte del equipo. Después me corresponde a mí intentar tomar la decisión correcta para todos”, cerró.