El volante nacional, Marcelo Díaz hoy en día goza de lo que es su anhelado retorno a la Universidad de Chile, en la que el ‘Bicampeón de América’ espera poder ponerle un buen punto final a lo que es su exitosa carrera en el equipo de sus amores.

En estos últimos días, el mediocampista azul tuvo una interesante conversación con la periodista Constanza Solar para canal de Youtube ‘Misión Deporte’, en la que el hoy referente de la U dio a conocer una sabrosa historia, en la que pudo haber jugado en la Premier League de Inglaterra.

“Pude haber ido a la Premier League y yo no quise, de hecho tengo alguna anécdota ahí también, que cuando llegan mis representantes y me cuentan del club que me quería yo dije que no, por ningún motivo, que era el Leicester City”, comenzó señalando Díaz.

Siguiendo en aquello, el ‘Carepato’ declaró que la razón por la que declinó de dicha oferta fue porque el equipo recién estaba ascendido a la primera división inglesa, en la que tras cartón, terminó siendo campeón de dicho país.

Díaz en su paso por el Hamburgo | Foto: Archivo

“Mi razón fue porque venían recién subiendo de la segunda división y coincidentemente el primer año de Premier League del Leicester, fueron campeones, entonces son esas decisiones que uno toma para bien o para mal”, se explayó.

Finalmente, Díaz también dio detalles de otras ofertas que pudo haber tomado dentro de su carrera, en la que indicó que desde Italia y otros equipos de Alemania (durante su estadía en Hamburgo) preguntaron por su situación.

“Tuve opciones de ir a Italia también, la oportunidad también de jugar en otros equipos de Alemania, pero no se dio, tampoco le doy mucha importancia a lo que no fue”, cerró.