Sin lugar a dudas, la noticia que más golpeó durante estos días fue la muerte del jugador uruguayo de Nacional, Juan Manuel Izquierdo, quien falleció durante la noche del pasado día martes.

El futbolista, estuvo desde el jueves pasado internado tras sufrir una arritmia cardíaca en el duelo de su equipo ante Sao Paulo en el Estadio Morumbí, en encuentro válido por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Sin embargo y pese a todos los esfuerzos médicos, el futbolista dejó de existir a los 27 años, dejando un profundo dolor entre sus familiares, amigos y el mundo general del fútbol.

A su vez, un especial vínculo tenía el jugador con un compañero del Bolso, quien meses antes, pudo dejar la escuadra charrúa para venir a Universidad de Chile a reforzar al líder del torneo a mitad de temporada. Pues bien, se trata de Mateo Antoni.

Antoni jugando por Nacional ante River Plate (Getty Images)

Antoni y su cercanía con Juan Izquierdo

El jugador, finalmente no vino a la U, ya que no pasó de un sondeo. No obstante, es acá donde entra la figura de Juan Izquierdo y es que ambos, forjaron una hermosa amistad en el período que fueron compañeros.

Antoni, lo dejó así de manifiesto y a través de una publicación en su cuenta en Instagram, el defensor reveló un importante mensaje que le llegó de parte de un familiar de Izquierdo.

“Ayer a la noche recibí un mensaje hermoso de parte de uno de tus seres queridos, un mensaje que decía cuánto anhelabas y remarcabas que querías que yo fuese el padrino de ese hijo que recién había llegado a nuestras vidas. se me puso una sonrisa de oreja a oreja”, manifestó de forma muy emotiva.

Así es que, el pequeño que nació días antes del triste suceso que ocurrió en cancha paulista, tendrá a su padrino que es Mateo Antoni, en una historia que sigue construyéndose en medio de la pena que produjo su deceso.