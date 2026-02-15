Flamengo venció por 2-1 a Botafogo por los cuartos de final del Campeonato Carioca. La gran figura del encuentro fue Erick Pulgar quien le dio la victoria al Mengao en los minutos finales.

El volante nacional se lució en el minuto 84′ tras anotar luego de un cabezazo y así darle el paso a semis del torneo al conjunto brasileño.

El ex Deportes Antofagasta lleva dos partidos seguidos anotando luego de su golazo contra el Vitória. Por lo que el mediocampista se encuentra en uno de sus mejores momentos.

Erick se sumó a Lucas Paquetá como los goleadores del encuentro. El brasileño anotó la apertura de la cuenta a los 19′ minutos, pero el conjunto local lo igualaría a los 54′ tras el tanto de Alexander Barboza.

Pulgar le dio la victoria al Mengao

El ex UC se ha convertido en uno de los pilares inamovibles en el equipo dirigido por Filipe Luís.

¿Qué viene para Pulgar?

Poco descanso tendrá el equipo del volante chileno, ya que deberá enfrentar a Lanús el jueves 19 de febrero a las 21:30 horas por la ida de la Recopa Sudamericana.

