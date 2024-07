Damián Pizarro ya está en Italia. El delantero dejó Colo Colo y partió rumbo a Udinese, club que lo compró por una millonaria cifra. Desde dichas tierras, un chileno espera conocerlo: trabaja en el mismo club.

Ese es el caso de Julio Gutiérrez. Luego de retirarse del fútbol, se quedó en Italia y actualmente forma parte del cuerpo técnico de la categoría sub-21 de Udinese. A pesar de que aún no se reúne con su novel compatriota, sí escucha qué se dice sobre él en los pasillos.

“Dicen que es un chico que promete. Siempre cuando llega alguien se habla bien y se mencionan sus características, como también las cosas que tiene que mejorar”, comenzó señalando a AS Chile.

“Lo ven como una contratación joven y esperan que pueda crecer, que pueda ser un aporte al club. El inicio es complicado, se tiene que acostumbrar, pero es joven joven”, agregó el formado en Unión Española.

En dicha línea, no lo ha visto in situ con el balón, pero sintonizó sus partidos en Colo Colo. “Cuando supe que estaba el interés por contratarlo, hice la típica de los entrenadores de ir a averiguar más sobre él. Vi muchos videos también y me hice una idea más amplia de él”, complementó.

Julio Gutiérrez espera por Damián Pizarro en Udinese.

Analizó a Damián Pizarro

Finalmente, Gutiérrez entregó el resultado de su análisis sobre Damián Pizarro. Para él, tiene cualidades dignas de destacar, sobre todo en lo físico. Eso sí, no ocultó sus problemas de definición.

“Es un jugador potente, que sabe jugar de espalda al arco. Por ahí, y de repente, demasiado acelerado en las finalizaciones. Son cosas normales que tiene la gente joven, nos pasó un poco a todos. Son cosas que tiene que ir mejorando, porque solo tiene 19 años”, comentó.

“Tiene que ir creciendo en estas cosas y se ve que tiene cualidades importantes para un atacante. Tiene un buen físico, es una cosa importante en el fútbol de ahora”, cerró.