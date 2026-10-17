Everton vs. Chelsea: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 7 de la Premier League

Everton y Chelsea se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Hill Dickinson Stadium, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Everton recibe a Chelsea este sábado 17 de octubre desde las 08:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Hill Dickinson Stadium. Hay seis puntos de diferencia en la tabla con apenas seis fechas jugadas, pero los números engañan: Everton y Chelsea llegan prácticamente empatados en el arranque de temporada y los dos necesitan una victoria para no perderle pisada a los puestos de arriba.

Ninguno de los dos quiere quedar descolgado de la pelea europea tan temprano en el campeonato, así que los tres puntos valen bastante más de lo que indica la fecha en el calendario.

La actualidad de ambos equipos

El Everton llega en racha irregular: viene de empatar 2-2 como visitante frente a Hull después de haber ganado apenas uno de sus últimos tres compromisos. El empate sin goles ante Tottenham mostró un equipo sólido atrás pero con poca pólvora arriba, algo que deberá corregir si quiere escalar desde el quinto puesto.

El Chelsea, por su parte, llega golpeado anímicamente a pesar del resultado: goleó 5-1 a Bournemouth en su presentación más reciente, pero antes había sufrido una dura caída 0-3 en campo de Brentford. La efectividad ofensiva está, el problema pasa por sostenerla con regularidad partido a partido.

El historial entre Everton y Chelsea

El historial entre ambos es extenso, con 184 duelos disputados, y la balanza se inclina para el lado de Chelsea, que ganó 71 veces por 58 del Everton, además de 56 empates. En las diferencias de gol también manda el conjunto londinense, con 286 tantos convertidos contra 258 del elenco de Liverpool.

En los enfrentamientos recientes la tendencia se repartió bastante: Everton 3-0 Chelsea fue el último antecedente, luego de dos triunfos consecutivos del Chelsea y un 0-0 en el medio. El 6-0 de 2024 quedó como la paliza más abultada de la serie reciente.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/03/2026 Everton vs. Chelsea 3-0 Premier League 13/12/2025 Chelsea vs. Everton 2-0 Premier League 26/04/2025 Chelsea vs. Everton 1-0 Premier League 22/12/2024 Everton vs. Chelsea 0-0 Premier League 15/04/2024 Chelsea vs. Everton 6-0 Premier League 10/12/2023 Everton vs. Chelsea 2-0 Premier League 18/03/2023 Chelsea vs. Everton 2-2 Premier League 06/08/2022 Everton vs. Chelsea 0-1 Premier League 01/05/2022 Everton vs. Chelsea 1-0 Premier League 16/12/2021 Chelsea vs. Everton 1-1 Premier League

Horario del partido

Chile: 08:30 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Man City vs. Ipswich Town — sábado 17 de octubre, 11:00 hs

Fulham vs. Hull — sábado 17 de octubre, 11:00 hs

Brentford vs. Liverpool — sábado 17 de octubre, 11:00 hs

Newcastle vs. Aston Villa — sábado 17 de octubre, 13:30 hs

Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 10:00 hs

Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 10:00 hs

Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 10:00 hs

Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 12:30 hs

Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Everton y Chelsea se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.

se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 7 de la Premier League. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Everton suma 10 puntos en el torneo.

suma 10 puntos en el torneo. Chelsea suma 10 puntos en el torneo.