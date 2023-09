Ex Colo Colo, Emiliano Vecchio, lucha contra el peso en Argentina: queda fuera del último partido tras no superar prueba de la balanza

Emiliano Vecchio actualmente se desempeña en Racing Club de Argentina que dirige Fernando Gago. El entrenador con paso como futbolista en el Real Madrid es muy estricto con el tema del peso, al punto de dejar fuera de la convocatoria a los jugadores que no cumplan con la prueba de pesaje.

La Academia cayó por 5-3 ante Huracán en la Copa Argentina el sábado 8 de septiembre. El mediocampista de 34 añosquedó al margen de esa compromiso tras no superar la prueba de la balanza según informó TyC Sports. También quedaron al margen Leonel Miranda y Emiliano Insúa.

En su llegada al cuadro de Avellaneda, Vecchio llegó excedido de peso. “Ahora peso 84 kilos, llegué en 92 y medio. Ahora me siento bien, me recupero más rápido y me canso menos“, expresó en una entrevista con Neura Radio en septiembre de 2022.

El ex Colo Colo viene regresando tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, que lo tuvo meditando el retiro a fines de 2022. Sin embargo, recibió el apoyo de Racing Club y ahora su foco está en regresar de la mejor forma a las canchas.

Emiliano Vecchio intenta volver a las canchas tras grave lesión (Foto: Getty)

Racing visitará a San Lorenzo este sábado 16 de septiembre a las 17:00 en el Nuevo Gasómetro por el Torneo Argentino.

El paso de Emiliano Vecchio en el fútbol chileno

Emiliano Vecchio llegó al fútbol chileno en el año 2012. El mediocampista tuvo una gran temporada con la Unión Española, llegando a la final del Torneo de Clausura.

Colo Colo logró su fichaje en la campaña 2013. Un año después fue titularísmo en la consagración del Cacique en la Primera División con su estrella 30 (Clausura 2014) y logró un segundo título (Apertura 2015). Para el 2016 partió al Qatar Sporrts Club.