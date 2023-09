La polémica por el gol de Lionel Messi a Hernán Galíndez sigue al rojo vivo desde que el periodista mexicano Álvaro Morales pidiera la expulsión del ex arquero de Universidad de Chile porque según su opinión “se dejó hacer el gol y luego le pidió la camiseta al 10 trasandino”.

Bolavip se comunicó con el periodista ecuatoriano Óscar Portillo el que aclara cómo se tomó en su país esta noticia y si tienen la misma grave interpretación del colega azteca.

“Los hechos en el mundo cada uno los toma como les parezca. En Ecuador algunos pocos se han molestado y creo que casi nadie cree que Galíndez hizo pasar la pelota o no quiso llegar al balón para causarle un beneficio a Argentina por ser su país natal o a Messi por su admiración”, asegura.

Y en ese sentido Portillo aclara que “escuché lo que dijo el colega mexicano y no estoy de acuerdo para nada, pero lo respeto porque todos somos libres de opinar”.

Óscar Portillo cree que lo de Galíndez fue una jugada de fútbol

El periodista aclara que así como descarta que se piense en un amaño, hay indignación por la acción posterior de Galíndez.

“Lo que sí molestó en Ecuador fue que haya corrido a cambiar la camiseta, los hinchas y una parte del periodismo cree que hacer eso después de la derrota no fue algo funcional y esa sí ha sido polémica acá, le están dando con todo”, asegura.

Portillo respecto a la jugada en sí cree que “si me preguntas a mi, creo que Galíndez se puso muy a la izquierda, le dio ventaja a un Messi que acostumbra a pegarle en el lado contrario, pero cuando ya vio el lanzamiento, no se lanzó y la vio pasar pensando que iba afuera, pero es una jugada de fútbol o como Enner Valencia que no pudo embocar un gol”.

En el final, el periodista testifica en favor del ex arquero de la U. “Yo conozco a Galíndez y es un ser humano extraordinario e íntegro y yo descarto que haya tenido una intención”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar Ecuador?

Este martes a las 18:00 el combinado ecuatoriano recibirá a Uruguay en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.