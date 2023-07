En esta jornada el jugador nacional, Gary Medel tenía su presentación en sociedad como nuevo jugador del Vasco da Gama de Brasil, el cual será el nuevo club del ‘pitbull’ a partir de esta temporada.

Dentro de lo que fue esta ceremonia, el ‘Bicampeón de América’ ante todos los medios presentes comentó cual fue la gran razón que lo hizo inclinarse a arribar a Vasco y dejar en la espera su retorno a la Universidad Católica, en la que fue muy claro

“Obviamente la liga brasileña, en comparación con la chilena, está muy arriba. Lo que yo quiero y siento que es lo mejor para mí, es estar en esta competición, ya que me lleva a jugar contra grandes jugadores, contra grandes equipos. Eso me lleva a estar en la Selección, que es mi deseo”, partió señalando Medel.

Siguiendo en esa línea, el ‘Pitbull’ se mostró muy entusiasta con la posibilidad de poder formar parte de una liga tan competitiva como lo es la Brasileña, en la que confesó que recibió referencias por sus compañeros en la Selección Chilena.

Gary Medel hablando con los medios durante esta jornada | Foto: Vasco da Gama

“Soy muy amigo de Vidal y Pulgar y me comentaron como era el fútbol brasileño. Hay que estar preparado al 100%, que juegan cada tres días y si uno no está en ese nivel, te comen vivo. Me vine solo, sin mi familia, para estar dedicado al máximo al club y tratar de mejorar la situación del Vasco. Para eso me trajeron y para eso estoy”, detalló.

Finalmente, Medel dejó sus palabras para toda la hinchada de Vasco da Gama, en la que no quiso vender humo con frases para la galería y declaró que quiere demostrar todo dentro del campo de juego.

“No hay mucho que decir todavía. Trabajaré, me dedicaré en los entrenamientos para poder ayudar y el mejor mensaje que tengo para los aficionados es que entregaré todo de mí mismo en el campo”, cerró.