En River Plate se vuelven a ilusionar con su equipo tras el regreso de Marcelo Gallardo a la dirección técnica. Anoche el Millonario venció por 1-0 a Talleres de Córdoba por la ida de los octavos de final de Copa Libertadores y en el horizonte asoma Colo Colo.

El cuadro del Muñeco se impuso gracias al gol del defensa chileno Paulo Díaz a los 86 minutos, y tiene la primera opción de avanzar a cuartos. Ahí, podrían enfrentar al Cacique o Junior de Barranquilla. En la ida, los albos se impusieron por la cuenta mínima.

Y sobre aquello conversó con Bolavip Chile el hincha más famoso de River, Tano Pasman, quien se hizo viral en 2011 por un video donde aparece sufriendo el descenso de la Bandasangre a la Primera B.

En esta instancia, el fanático trasandino primero recordó cuando comparó a Paulo Díaz con uno de los máximos ídolos del cuadro bonaerense, Daniel Passarella.

“A ver, sí, yo insisto salvando las distancias. Porque yo creo que Passarela ha sido como defensor de lo mejor que yo he visto. No he visto a nadie igual, era un jugador extraordinario donde en el fútbol argentino los jugadores se quedaban”, comenzó diciendo.

“Pero sí, claro, Paulo Díaz es un jugador importantítisimo. Además ahora muy bien acompañado por (Germán) Pezzella”, agregó.

Paulo Díaz adelantó a River Plate ante Talleres por los octavos de final de la Copa Libertadores. (Foto: Hernán Cortez/Getty Images)

Posible choque con Colo Colo

Luego, se refirió al posible cruce en cuartos de final entre River Plate y el Cacique, que sería a mediados de septiembre.

“Sí, ayer además un gol muy impportante y bueno (de Paulo Díaz), quizás nos tengamos que cruzar con Colo Colo. Hasta ahora se daría ese cruce. Sería bravo, sería lindo”, adelantó Pasman.

El recuerdo de Tano Pasman del 96

En la misma línea, Santiago Pasman, su nombre real, recordó el cruce directo que lo marcó de River Plate contra un equipo chileno: Universidad de Chile.

“La última vez que nos cruzamos contra un equipo chileno fue el ’96. Con la U, que (Marcelo) Salas jugaba para la U y que si no recuerdo mal, no le cobran un penal a (Esteban) Valencia”.

“Yo estaba en la cancha, me di vuelta también y dije: ‘qué cagada'”, relató el apasionado hincha.