Un doloroso paso tuvo Cobreloa por el Estadio Nacional, luego de caer por goleada ante Universidad de Chile por cuatro tantos a cero y que los mantiene complicados en la parte baja de la tabla de posiciones.

Tras el partido y como muchas veces, fue el delantero Cristián Insaurralde quien enfrentó a los medios y apuntó contra aquellos hinchas mineros, que solo atacan y critican en momentos duros, sobre todo usando sus redes sociales.

“Los que estamos en esta situación somos nosotros, los que conocemos el día a día del club somos nosotros, nadie tiene idea de lo que pasa en el club, están todos en sus casas tranquilos con sus cosas”, dijo el atacante en primera instancia.

Tras aquello, comenzó con sus descargos y se fue contra quienes no aportan ni siquiera en lo económico a los mineros. “Se frustran por un partido que juegan los demás. La gente no tiene idea de lo que pasa en el club, las opiniones son válidas y yo estoy agradecido de la gente que apoya en las buenas y en las malas. Después la gente que habla constantemente y tira mierda no solamente a mi a todos, son gente que están tranquilas en sus casas y no aportan ni siquiera, creo, ni una sola cuota mensual al club”, manifestó de manera tajante quien fue el capitán ante la U.

El lamento de Insaurralde: “Venimos tapando agujeros de años anteriores”

A su vez, el jugador naranja reveló un dato importante y es que la situación financiera del club no es de las mejores revelando que aún se están saldando cuenta que vienen de años anteriores.

“Desde el año pasado, estamos pasando situaciones que ni siquiera ellos saben que vienen del club de años anteriores que con la plata que hicimos el año pasado, se están tapando agujeros de años anteriores entonces la gente no sabe. Duele cuando se ponen en el papel de eufóricos sin saber lo que nosotros vivimos”, afirmó Gary.

Finalmente, reiteró que este tema es doloroso para ellos. “Duele que tengan poca memoria sobre todo aquella gente que no suma. No aportan cuotas, no se acercan a ver el club cómo está, no se acercan a las inferiores, no hacen nada. Solo critican por redes, pero ninguno aporta al club y duele que a nosotros nos traten mal, si somos nosotros lo que ponemos la cara”, cerró Insaurralde en lo que es el momento más oscuro de Cobreloa.

¿Cuándo vuelve a jugar Cobreloa?

El cuadro de Dalcio Giovagnoli vuelve a la cancha el día martes 27 de agosto cuando a las 20:30 horas, reciba a Coquimbo Unido por la fecha 22 en el Estadio Zorros del Desierto.