El fútbol da para mucho y desde luego, en Universidad de Chile las diversas historias tampoco están alejadas de aquella realidad y sobre todo, con equipos que lograron tantas cosas.

Y uno de los conjuntos más recordados en la historia de la U sin lugar a dudas, que está aquel plantel del año 1994, que logró el título de campeón, tras 25 años de sequía de coronas.

En ese cuadro, existió un jugador que quedó en la memoria eterna de los azules, se trata del mediocampista Patricio Mardones recordado por aquel recordado gol ante Cobresal en el norte y que significó la ansiada estrella para los estudiantiles.

Mardones, llegó a inicios de aquella temporada proveniente desde O’Higgins, equipo que lo acogió en Chile luego de su periplo por Suiza y sus primeros años en Universidad Católica.

¿Por qué casi no llega Pato Mardones a la U?

Fue en el programa Fútbol y Parrilla de Ian Mac Niven y Fernando Vergara donde el propio Pato Mardones contó la anécdota y todo se dio luego de la salida de Manuel Pellegrini del cuadro rancagüino y el propio ex volante contó la situación que fue el actual DT del Real Betis quién le planteó la situación, considerando su cercanía con Arturo Salah, técnico de la U en aquel tiempo.

“¿Quiere jugar en la U? en 20 minutos lo va a llamar Arturo (Salah)”, comentó el ex seleccionado nacional quien de paso pensó en voz alta con un chilenismo, “me está hue…..”.

Agregó “a los 20 minutos Arturo Salah me llama y me dice que Manuel Pellegrini le había hablado muy bien de mi y me dice si quería ir a la U, a lo que yo le dije que bueno“, sentenció.

Lo cómico viene después, ya que Mardones había logrado finiquitar con O’Higgins, pero nadie de la U se contactaba con él, “pasa una semana, dos semanas y nadie me había llamado de allá. Había finiquitado contrato, estaba libre y pasaron tres semanas y nadie me había llamado”, a lo que luego agregó entre la anécdota que se encontró con Manuel Pellegrini en el Estadio Nacional.

“Ahí Manuel me pregunta ‘¿Firmó’ y yo le dije que no, pero él me reafirmaba que me iban a llamar, hasta que un día me llamó Humberto Lira y firmé el contrato”, narró ya de manera más relajada el ex deportista.

Una singular historia de un recordado crack de la U, quien a la largo del tiempo, se convirtió en un elemento histórico del pasar azul de estos casi 97 años de existencia.

