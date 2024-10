Marcelo Bielsa está entre la espada y la pared en Uruguay. El DT fue denunciado por malos tratos en la selección y ello despertó un sinfín de críticas en su contra. Un histórico relator de dicha tierra explicó el conflicto.

Y es que según indicó Alberto Kesman, no hay problema alguno en lo deportivo: el problema es netamente por la forma de ser del entrenador. Así lo detalló en conversación con BOLAVIP CHILE.

“Ya hubo una conversación del presidente con Marcelo Bielsa. No hay disconformidad con el fútbol que despliega, hay discrepancia con la forma de tratar”, comenzó señalando.

En dicha línea, destacó un punto que irrita en la selección. “No es de costumbre del jugador uruguayo, cuando está concentrado y entrenando… el saludo es muy importante, la cordialidad. Esa es la protesta de Luis Suárez”, agregó.

“Está previsto que haya una reunión entre el técnico y los jugadores. Ellos tienen confianza en lo que futbolísticamente le plantea, lo que no le gusta es el trato lateral en un grupo humano que trabaja en conjunto”, lanzó.

Marcelo Bielsa está en el ojo del huracán en Uruguay.

La locura de Marcelo Bielsa

Finalmente, el locutor recalcó que este problema era previsible en la selección. ¿La razón? Es que el DT no coincide con la manera de ser del charrúa a pie, menos del futbolista.

“El ambiente que se genera es de no saludar, de ciertas decisiones que están en contra de las costumbres que tiene el fútbol acá”, explicó.

El utilero convive con los jugadores, no tiene que vivir a tres cuadras de los jugadores. No puede dejar de pasar por donde están almorzando. Es de convivencia, no de fútbol. En eso no hay queja de los jugadores”, cerró.

Cabe destacar que Uruguay se mantiene en el tercer puesto de las clasificatorias. Por el momento, está clasificado al Mundial de 2026.