En esta jornada se dará comienzo a lo que serán los duelos de vuelta por la fase 2 de la Copa Libertadores, en donde Huachipato se jugará su paso a la próxima fase ne lo que será su duelo ante Carabobo de Venezuela.

Los dirigidos por Jaime García llegan con el gran desafío de poder revertir esta serie en condición de local, tras lo que fue su derrota por 1-0 en el duelo en Venezuela, en la que Edson Tortolero le dio el triunfo a los ‘Granates’

El conjunto nacional llega repuesto de este compromiso tras venir de una victoria en el torneo chileno ante Palestino por 2-1, resultado que los tiene en la cima de la tabla de posiciones.

Por otra parte, Carabobo también llega bien aspectado a este duelo, en la que mantiene su invicto en este 2026, tras venir de un empate a un tanto ante Metropolitanos por la cuarta fecha de la liga venezolana.

Huachipato buscará la clasificación | Foto: Instagram

¿Cuándo juega Huachipato vs. Carabobo?

El partido entre Huachipato y Carabobo se disputará este martes 24 de febrero a partir de las 19:00 horas en el Estadio CAP de Talcahuano.

¿Dónde ver el partido entre Huachipato vs. Carabobo?

El duelo entre Huachipato y Carabobo será televisado por ESPN Premium. Además, por streaming se podrá seguir desde la plataforma de Disney+.