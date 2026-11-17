Hungría recibe a Irlanda del Norte este martes 17 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 6 de la Liga de Naciones, se disputará en el Puskas Arena. Hay algo más que el resultado en juego acá: Irlanda del Norte llega con un punto más que Hungría en la tabla, así que ganar en Budapest también sirve para cerrarle el paso a la clasificación directa.
Con la fase de grupos sobre el final, cada partido empieza a pesar distinto y una victoria local puede reacomodar todo antes de la última fecha.
La actualidad de ambos equipos
Hungría llega en levante: ganó sus últimos tres partidos, incluyendo el más reciente ante Georgia de visitante, y acumula diez puntos en lo que va del certamen. El equipo mostró solidez afuera de casa, algo que no es poco en esta instancia donde los márgenes de error se achican.
Irlanda del Norte, por su parte, también llega con confianza. Viene de ganarle 1-0 a Ucrania como local y antes había empatado sin goles ante Georgia, un buen antecedente que le permitió meterse en zona de clasificación. Con 11 unidades, un punto arriba del rival de turno, sabe que un resultado positivo en Budapest lo dejaría en una posición inmejorable para el cierre del grupo.
El historial entre Hungría e Irlanda del Norte
El historial favorece claramente a Hungría, que ganó cuatro de los siete cruces frente a un solo triunfo norirlandés y dos empates. En goles también manda el local, con 8 a favor contra 4 en contra a lo largo de esos enfrentamientos.
El antecedente más reciente, de septiembre pasado, terminó igualado 0-0, y antes de eso Hungría se había impuesto 1-0. La paridad de los últimos años contrasta con la historia general, donde el dominio húngaro es más marcado.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/09/2026
|Irlanda del Norte vs. Hungría
|0-0
|UEFA Nations League
|29/03/2022
|Irlanda del Norte vs. Hungría
|0-1
|Friendlies
|07/09/2015
|Irlanda del Norte vs. Hungría
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/09/2014
|Hungría vs. Irlanda del Norte
|1-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|19/11/2008
|Irlanda del Norte vs. Hungría
|0-2
|Friendlies
|06/09/1989
|Irlanda del Norte vs. Hungría
|1-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|19/10/1988
|Hungría vs. Irlanda del Norte
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
Horario del partido
- Chile: 16:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Hungría e Irlanda del Norte se enfrentan este martes 17 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Hungría suma 10 puntos tras vencer a Georgia, Ucrania y Georgia.
- Irlanda del Norte suma 11 puntos en el torneo.