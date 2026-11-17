Hungría e Irlanda del Norte se enfrentan este martes 17 de noviembre, en el Puskas Arena, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Hungría recibe a Irlanda del Norte este martes 17 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 6 de la Liga de Naciones, se disputará en el Puskas Arena. Hay algo más que el resultado en juego acá: Irlanda del Norte llega con un punto más que Hungría en la tabla, así que ganar en Budapest también sirve para cerrarle el paso a la clasificación directa.

Con la fase de grupos sobre el final, cada partido empieza a pesar distinto y una victoria local puede reacomodar todo antes de la última fecha.

La actualidad de ambos equipos

Hungría llega en levante: ganó sus últimos tres partidos, incluyendo el más reciente ante Georgia de visitante, y acumula diez puntos en lo que va del certamen. El equipo mostró solidez afuera de casa, algo que no es poco en esta instancia donde los márgenes de error se achican.

Irlanda del Norte, por su parte, también llega con confianza. Viene de ganarle 1-0 a Ucrania como local y antes había empatado sin goles ante Georgia, un buen antecedente que le permitió meterse en zona de clasificación. Con 11 unidades, un punto arriba del rival de turno, sabe que un resultado positivo en Budapest lo dejaría en una posición inmejorable para el cierre del grupo.

El historial entre Hungría e Irlanda del Norte

El historial favorece claramente a Hungría, que ganó cuatro de los siete cruces frente a un solo triunfo norirlandés y dos empates. En goles también manda el local, con 8 a favor contra 4 en contra a lo largo de esos enfrentamientos.

El antecedente más reciente, de septiembre pasado, terminó igualado 0-0, y antes de eso Hungría se había impuesto 1-0. La paridad de los últimos años contrasta con la historia general, donde el dominio húngaro es más marcado.

Publicidad

Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/09/2026 Irlanda del Norte vs. Hungría 0-0 UEFA Nations League 29/03/2022 Irlanda del Norte vs. Hungría 0-1 Friendlies 07/09/2015 Irlanda del Norte vs. Hungría 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2014 Hungría vs. Irlanda del Norte 1-2 UEFA European Championship Qualifiers 19/11/2008 Irlanda del Norte vs. Hungría 0-2 Friendlies 06/09/1989 Irlanda del Norte vs. Hungría 1-2 UEFA World Cup Qualifiers 19/10/1988 Hungría vs. Irlanda del Norte 1-0 UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

Chile: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

Hungría e Irlanda del Norte se enfrentan este martes 17 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este martes 17 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Hungría suma 10 puntos tras vencer a Georgia, Ucrania y Georgia.

suma 10 puntos tras vencer a Georgia, Ucrania y Georgia. Irlanda del Norte suma 11 puntos en el torneo.