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Liga de Naciones

Irlanda del Norte vs. Ucrania en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Irlanda del Norte y Ucrania se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Northern Ireland vs. Ukraine, Liga de Naciones
Northern Ireland vs. Ukraine, Liga de Naciones

Irlanda del Norte recibe a Ucrania este sábado 14 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Irlanda del Norte empató 0-0 como local ante Georgia. El conjunto marcha 17° con 8 puntos. Antes ganó 3-0 como visitante ante Ucrania.

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Ucrania viene de perder 1-2 como local ante Hungría. El equipo ocupa el puesto 37 con 4 puntos. Antes perdió 0-3 como local ante Irlanda del Norte.

El historial entre Irlanda del Norte y Ucrania

Irlanda del Norte y Ucrania se enfrentaron 7 veces en los últimos años: 2 triunfos de Irlanda del Norte, 3 de Ucrania y 2 empates.

Últimos 7 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/10/2026Ucrania vs. Irlanda del Norte0-3UEFA Nations League
03/06/2021Ucrania vs. Irlanda del Norte1-0Friendlies
16/06/2016Ucrania vs. Irlanda del Norte0-2UEFA European Championship
06/09/2003Ucrania vs. Irlanda del Norte0-0UEFA European Championship Qualifiers
16/10/2002Irlanda del Norte vs. Ucrania0-0UEFA European Championship Qualifiers
02/04/1997Ucrania vs. Irlanda del Norte2-1UEFA World Cup Qualifiers
31/08/1996Irlanda del Norte vs. Ucrania0-1UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

  • Chile: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

  • Irlanda del Norte y Ucrania se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Irlanda del Norte suma 8 puntos en el torneo.
  • Ucrania suma 4 puntos en el torneo.
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