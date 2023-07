Este domingo, Arturo Vidal debutó en el Atlético Paranaense en la victoria de su nuevo club por dos tantos a cero frente al Bahía en la jornada 15 del Brasileirao dejando definitivamente atrás, su paso por el Flamengo.

Y como ya se conoce, tras el encuentro se refirió en duros términos a Jorge Sampaoli, quien lo fue relegando en el cuadro del Mengao, “me tocó un entrenador perdedor, que no sabe apreciar a los jugadores”, sentenció el Rey, palabras que desde luego, generaron reacciones.

Una de ellas fue la de Juan Cristóbal Guarello, quien en su Canal de Youtube La Hora de King Kong, se refirió a esta polémica. En la ocasión, el comentarista manifestó que bajo ninguna circunstancia, el casildense es un perdedor.

“Yo no creo que Sampaoli sea un técnico perdedor, ahora último ha pifiado, pero en la U hizo una campaña extraordinaria, en la selección estuvimos a un tiro en el travesaño de llegar a cuartos de final y yo creo que a Colombia le ganábamos y ganó la Copa América. Ahora, que Sampaoli es un bandido y tiene un montón de ‘yayas’, un día podríamos contar su historia, pero no es un perdedor”, afirmó Guarello.

Tras eso, el comunicador aterrizó al futbolista chileno señalando que él nunca fue titular indiscutido en el equipo del Fla. “Vidal no puede creer que haya quedado fuera de la titularidad en Flamengo, pero él ya la había perdido ¿Cuándo fue titular Vidal? con el portugués no era titular. Ya dijimos lo de Sampaoli, si el jugador no le sirve le da lo mismo, chao”, sentenció.

Arturo Vidal hizo pedazos a Jorge Sampaoli

Al cierre, invitó al King a considerar su momento futbolístico y mirarlo de esa manera. “Vidal cree que juega más de lo que está jugando, cree que físicamente está mejor de lo que está ahora y lo lamento. Si Vidal adaptara su juego al fútbol que tiene hoy, sería otra cosa. Él cree que sigue teniendo 30 años y que sigue en la Juve”, concluyó Guarello.