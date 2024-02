La desgarradora acusación de Igor Lichnovsky: ex Universidad de Chile acusa discriminación por su religión

Igor Lichnovsky se ha ganado el respeto de los hinchas en su paso por México. El defensor central ha tenido pasos por Cruz Azul, Necaxa, Tigres y América, donde se ha transformado rápidamente en una de las figuras de Las Aguilas.

No obstante, el jugador de 29 años ha hecho noticia en las últimas horas en suelo mexicano por su apego a la fe cristiana, la cual no ha escondido a lo largo de su extensa carrera.

Lichnovsky sigue haciendo noticia en México | FOTO: Getty Images

IGOR LICHNOVSKY RECUERDA LOS COMPLEJOS MOMENTOS QUE VIVIÓ EN CRUZ AZUL

En diálogo con Latino Podcast, el zaguero formado en la Universidad de Chile recordó los complejos momentos que vivió durante su paso por Cruz Azul, donde confesó haber sido discriminado por su religión.

“Nos reuníamos en casa y mi religión comenzó a hacer ruido, ya que yo invitaba a la gente a mi casa y directamente les decía que les quería contar sobre la Biblia. Esto en el club donde estaba se comenzó a comentar: ‘No nos gusta lo que hace Igor’, porque en el futbol se tiene la creencia de que este tipo de futbolista es débil y yo no lo era, pero algunos lo interpretaban así”, expresó el ex seleccionado nacional.

Incluso, Lichnovsky reveló que actual delantero del Feyernoord, Santiago Giménez, le dijo en su momento que a algunos jugadores de “La Máquina Cementera” no le gustaban los cristianos.

“Hubo un momento, en un asado con él, que juega en Holanda, en el que me dice: ‘A tal persona se le salió que no le gustaban los cristianos en el equipo, no le gustaba lo que hace Igor’, entonces empezaron voces extrañas, aunque yo lo seguía haciendo”, remató.

¿CÓMO LE FUE A IGOR LICHNOVSKY EN SU PASO POR CRUZ AZUL?

Igor Lichnovsky estuvo tres temporadas en Cruz Azul, donde levantó dos títulos, y esta discriminación habría sido uno de los motivos para su partida al Medio Oriente, para jugar por el Al Shabab.