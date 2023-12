César Vaccia destruye la opción de Iván Morales a Universidad de Chile: "No es un jugador para la U"

Campeonato Nacional terminado y ya los clubes comienzan a barajar sus diversas posibilidades para reforzar a sus planteles de cara a al exigente temporada 2024 que se avecina.

Y un jugador que está buscando club es el delantero Iván Morales, de modesto, por no decir, triste periplo en el Cruz Azul de México, ahora está en la búsqueda de algún equipo que desee contar con sus servicios.

Y fue el propio “Tanquecito”, quien hace unos días señaló que pese a su formación en Colo Colo, jugaría en Universidad Católica, más no en la Universidad de Chile.

De todos modos, en Bolavip Chile fuimos a buscar la opinión de especialistas ligados al mundo azul, quienes evalúan si es que Morales tiene condiciones para reforzar al plantel laico o no.

Iván Morales defendiendo a Colo Colo el año 2021 (Photosport)

César Vaccia: “No es un buen refuerzo para la U”

En diálogo con nuestro portal, César Vaccia analizó esta posibilidad, que de todos modos no se va a dar, pero para hacer un poco de morbo en época tan esquiva en informaciones futbolísticas.

Su intervención comenzó con que “primero hay que evaluar la condición futbolística de Iván Morales, independiente que haya jugado en Colo Colo“, señaló el entrenador dando a entender que su pasado albo no es razón para no vestirse de azul.

De todos modos, Vaccia sentenció de manera veloz, que Iván Morales no tiene condiciones para venir a los universitarios. “Desde mi mirada, no tuvo un buen año en México y es por eso, que siento que no es un buen jugador para la U”, afirmó tajantemente.

Finalmente, instó al club a seguir dando cancha a valores jóvenes del plantel laico y que antes de Morales, existen otras variantes. “Hay que dar el apoyo y hacerlos jugar a los Jeison Fuentealba y Renato Huerta, además Morales ya tuvo su momento y en este momento no sería un buen refuerzo. Creo que hay otras alternativas“, cerró Vaccia.

¿En cuántos clubes ha jugado Iván Morales?

El nacido en Linares debutó con Pablo Guede en el banco el año 2016 y ha defendido, solamente, las camisetas de Colo Colo y del Cruz Azul de México.