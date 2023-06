Lionel Messi y su dura confensión: "Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial"

Lionel Messi ya se encuentra en China para poder disputar los próximos amistosos FIFA con la Selección Argentina. Durante la jornada de hoy, Messi conversó con el medio deportivo chino Titan Sports, sobre su posible participación en el próximo Mundial.

“Yo creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial”, señaló el astro argentino.

Messi también tuvo palabras sobre lo que fue la final contra Francia. “Fue un momento difícil para cualquier equipo, en una eliminatoria en un Mundial mucho más. Tener un partido controlado y que en 5 minutos te lo empaten, y tener que ir a una prórroga; pero el equipo estaba fuerte y unido, y lo demostró de verdad. Lo venía demostrando hace tiempo. Creo que fue fundamental para salir de esa situación, para salir a jugar el suplementario como si no hubiese pasado nada”.

Messi podría estar viviendo sus últimos años compitiendo con la Selección Argentina. (Getty Images)

“Como siempre, la verdad que siempre que venimos a China la gente siempre es muy cariñosa con nosotros. Vine muchísimas veces, ya sé cómo es el público del país también. Siempre estoy agradecido y contento de volver a estar acá”, fueron las palabras de Messi sobre lo que significa para él venir a China.

Para cerrar, el nuevo jugador del Inter de Miami comentó sobre quiénes han sido los mejores defensores que ha tenido que enfrentar. “No sé, enfrenté a muchos en 20 años de carrera. Tuve enfrente a muchísimos grandes defensores, equipos. Jugué al máximo nivel, con los mejores del mundo. En todos había defensores importantes”.