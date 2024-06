La contratación de Gary Medel como flamante refuerzo de Boca Juniors sigue dando que hablar al otro lado de la cordillera, y ahora fue el turno del entrenador xeneize Diego Martínez el que no esconde su ilusión por lo que pueda hacer el Pitbull con la camiseta azul y oro.

El estratega confesó que “tenemos las mejores expectativas de que nos pueda ayudar a ser un mejor equipo, aportar desde su jerarquía y experiencia”.

Además marcó un punto importante, asegurando que la presencia de Medel en Boca tiene además otro objetivo, al ser un ejemplo “tanto dentro como fuera del campo, para que los más chicos puedan copiar ese profesionalismo”.

Respecto a cómo va a utilizar al ex capitán de la selección chilena, Diego Martínez indica que “lo imagino en esa versatilidad que tiene. En el juego, comparte características con muchos jugadores que tenemos en el plantel. En los duelos defensivos y en la intensidad, quizás es una característica particular que el plantel no tiene. Por eso se dio su llegada”.

Diego Martínez se ilusiona con la llegada de Gary Medel a Boca Juniors.

En esa misma línea agrega que “dominar las fases del juego que queremos dominar y tenga esa versatilidad que tiene y demostró en el último tiempo para jugar decentralo de volante. Eso nos da opciones dentro del mismo partido”.