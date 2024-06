Gary Medel fue presentado como refuerzo de Boca Juniors. El futbolista llegó al cuadro Xeneize tras el llamado de Juan Román Riquelme y firmó un contrato hasta diciembre de 2025. El zaguero chileno llega proveniente de Vasco da Gama.

“Un placer estar nuevamente en Argentina, en Boca Juniors. Agradecer a Román por todos estos años de amistad, la cercanía que ha tenido junto a mí”, expresó el Pitbull en conferencia de prensa.

El bicampeón de América con la Roja destacó que Riquelme siempre trató bien a su familia y amigos que fueron al club. “Siempre se ha portado un 10, cada vez que vienen a visitar la Bombonera, siempre me ha dado la oportunidad de que fueran. Agradecer este momento. Es un momento que me siento muy feliz, muy convencido de lo que quiero hacer en Boca. Espero dar lo mejor”.

Medel prometió entrega total: “Siempre dar lo mejor, voy a entregarme 100 por ciento al club como lo he hecho en otros clubes, más en este momento. Quiero disfrutar, quiero entregar toda mi experiencia, jerarquía, pero eso lo que tengo que demostrar dentro y fuera de la cancha”.

Además, el defensor reveló que lo motivó a fichar por Boca Juniors: “Lo que me sedujo es el club, un club gigante como Boca Juniors, quién no va a querer a disfrutar a vivir en este gran club, eso es lo primero que me motivó, también el fútbol argentino es muy competitivo, quiero seguir en la competencia, quiero seguir compitiendo a gran nivel”.

Boca Juniors le da la bienvenida a Gary Medel.

Gary Medel está preparado para jugar de central y volante

El Pitbull aseguró que está disponible para jugar de zaguero central y mediocampista: “Estoy disponible para Boca Juniors primero que todo, vine a competir. Mee acomodo a todas las posiciones, en Vasco estaba jugando de central, pero también me pusieron de volante. Estoy disponible para todo”.