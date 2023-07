Tras partir repentinamente de Colo Colo y no tener mucha participación en la temporada 2022, el delantero Luciano Arriagada partió rumbo a Athletico Paranaense en búsqueda de nuevas oportunidades.

El comienzo para el ex seleccionado nacional no fue el esperado y tuvo que lidiar con la poca participación que tuvo en el Furacão, pero todo parece indicar que comienza a mejorar gracias a la llegada de Wesley Carvalho como DT interino, quien ya lo ha citado en cinco oportunidades.

Arriagada quiere luchar por un puesto de titular | Foto: Athletico Paranaense

Desde Brasil, el nacido en Lota se tomó un tiempo para conversar con el medio AS Chile sobre su actual momento en el fútbol brasileño y su lucha constante por un puesto de titular.

“Me he estado esforzando muchísimo. Todos saben la calidad que tienen aquí los jugadores brasileños y cómo es de competitivo el fútbol. Me ha costado un poquito la adaptación, pero es lo normal. Estoy feliz junto a mis compañeros y mis entrenadores, que me dieron la confianza el otro día, así que muy feliz, solo esperando volver a jugar. Debo seguir entrenando de la mejor manera para estar preparado cuando me toque”, afirmó el futbolista de 21 años.

“No queda otra, solo esforzarme y seguir entrenando. Las condiciones sé que las tengo, solo debo estar preparado para cuando me toque hacerlo de la mejor manera y no salir más”, sentenció.

En la presente temporada, Arriagada ha dicho presente en 4 partidos entre el Brasileirao y el Campeonato Paranaense, sumando apenas 81 minutos y anotando un gol.