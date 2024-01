La Roja Sub-23 jugó dos partidos amistosos de entrenamiento ante Bolivia en el Complejo Juan Pinto Durán. Los encuentros les sirven a ambas selecciones como preparación al Preolímpico que se jugará en Venezuela.

En el primer compromiso que tuvo dos tiempos de 35 minutos, la Selección Chilena venció por 2-0 con un doblete de Luciano Arriagada, mientras que en el segundo partido, el triunfo fue para La Roja por 1-0 con gol de Gonzalo Tapia.

Luciano Arriagada mostró su felicidad por estos compromisos: “Estoy muy feliz por el rendimiento del equipo. Muy feliz porque hicimos las cosas que trabajamos en este periodo con el profe. Se dio todo, hicimos lo que nos pidió y pudimos tener tres goles y la superioridad ante Bolivia”.

El actual delantero del Athletico Paranaense también se mostró contento por sus anotaciones: “Muy feliz, siempre lo he dicho que lo que más me gusta es hacer goles y ayudar al equipo. Gracias a Dios se me dieron dos golcitos, pero más feliz por el rendimiento del equipo que me deja con muy buenas sensaciones, tranquilo de que vamos en un buen camino, estamos haciendo las cosas muy bien. Feliz porque este grupo está demostrando que quiere conseguir cosas importantes y creo que el camino que estamos obteniendo es el correcto”.

Por último, el formado en Colo Colo entregó sus sensaciones de cara a la participación en el Preolímpico: “Muy ansioso por lo que viene, pero a la vez tranquilo, porque siento que hemos trabajado muy bien y estamos todos preparados. Captamos rápido la idea del profesor. Con todos mis compañeros nos hemos conectado super bien. Ya preparados para tratar hacer las cosas bien y llegar lo más lejos posible en el Preolímpico”.

Luciano Arriagada muestra su felicidad por el triunfo de la Selección Chilena Sub-23 ante Bolivia (Foto: La Roja)

¿Cuándo debutará la Selección Chilena en el Preolímpico Sub-23 de Venezuela?

La Selección Chilena jugará su primer partido del Preolímpico ante Perú el domingo 21 de enero a las 17:00 en el estadio Misael Delgado.