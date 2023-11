Gabriel Suazo y el Toulouse disputan este jueves una nueva fecha de Europa League. El elenco francés recibe al Liverpool por la cuarta fecha y se hace primordial sumar ya que pelea el segundo puesto contra el Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica.

El cuadro del ex Colo Colo espera un lleno total en el State de Toulouse para lograr el batacazo de la jornada. Sin embargo, para el periodista Cristián Caamaño no hay que hacerse grandes expectativas. Principalmente porque no están preparados para este tipo de instancias, lo que quedó en evidencia en el pasado mano a mano entre ambos equipos.

“Toulouse es un equipo de Conference League. Nos guste o no, se insertó por haber ganado la Copa de Francia. No se armó para competir en la Europa League. Si llega a lograr un repechaje con un equipo de Champions sería espectacular”, aseguró el comentarista en ESPN.

Inclusive recalcó que hay una importante diferencia con el elenco de Jurgen Klopp, por lo que hay que mantener los pies sobre la tierra y enfocarse en lo primordial de esta temporada: seguir en la Ligue 1.

“Sus ambiciones son mantener la categoría y pelear la Copa de Francia. Liverpool es un Empire State para el Toulouse, son aspiraciones distintas más allá que queramos a Gabi Suazo”, sentenció Caamaño.

El presente del Toulouse de Gabriel Suazo

Cabe consignar en el grupo E, el Liverpool es puntero absoluto con 9 puntos. Luego viene Toulouse con cuatro unidades y esta tercero por diferencia de goles. De mantener dicha ubicación pasaría a Conference League. Ahora si logra terminar segundo podría seguir en Europa League y se mediría en playoffs contra un equipo de Champions League.

Luego de este encuentro ante el elenco inglés, Toulouse jugará el domingo 12 de noviembre ante LOSC. En la Ligue 1 el equipo de Gabriel Suazo marcha 14ª con 11 puntos, a solo uno de caer en puestos de descenso.