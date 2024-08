"Nunca ha sido un ejemplo de profesional": Entrenador de la selección peruana destroza a ex crack de Unión Española

Una de las grandes sorpresas de la selección de Perú que jugó la última Copa América, fue la inclusión del mundialista Christian Cueva y no por su calidad futbolística, si no porque no jugaba a nivel de clubes desde octubre de 2023.

Pese a todo el entrenador del combinado del Rimac, Jorge Fossati, confío en él teniendo minutos en los partidos ante Canadá y Argentina, aportando chispazos de su calidad.

El Aladino ha ha hecho más noticia fuera de la cancha envuelto en escándalos de la noche y donde no encuentra club ni siquiera en su país, todo esto al aparecer agotó la paciencia del seleccionador de Perú que, primero, ya no lo llama más, y segundo, habló durísimo sobre tu comportamiento.

“No ha sido nunca Christian, un ejemplo de profesional. Creo que lo hemos ayudado bastante, ha cambiado mucho. Ahora, si quieren hacer un mal profesional a un monje tibetano, ya eso es un tema de quien busca la noticia llamativa y nada más”, indicó.

Cueva tuvo un paso por Unión Española en 2013, donde pasó sin pena, ni gloria, y su último club fue Alianza Lima donde fue compañero del ex Colo Colo, Gabriel Costa.

Christian Cueva defendió la camiseta de Unión Española en 2013

Al respecto Fossati indica que “me produce bronca, porque lo quiero mucho como persona. Es culpa de él. A mí me molestaría y mucho, si está a dos o tres días de que su equipo tenga partido y ande así. En la medida que no está en un equipo y entrenando, cada día que pasa lo aleja de la selección”.