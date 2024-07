En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez pasó algo que no termina siendo común. La sociedad deportiva, precisamente futbolística, ahora está en una crisis existencial. Con un protagonista ya mencionado, referenciado, y evidentemente hasta cansino. Se trata de Christian Cueva, el amado Aladino en épocas pasadas, hoy ya venido a menos, se metió nuevamente en una polémica, la cual seguramente no conocías, porque no apareció en medios tradicionales. Esta vez, TikTok saltó la bomba.

Christian Cueva golpeando a un hincha peruano:

Se puede notar cómo esta situación se fue volviendo más tensa con el pasar de los segundos. Iba caminando Christian Cueva hacia la zona donde iba a ser recogido, para después estar liberado de la Selección Peruana. Uno de sus hinchas, lo estaba grabando y apoyando, al punto de pedirle por favor que se deje de cubrir: “Cueva, no te tapes hermano, el pueblo te respalda, ¿por qué te tapas?”.

Entonces, Christian Cueva como cuando juega en cancha, salió con un movimiento de lujo. Aladino fue claro y le dejó una respuesta que difícilmente este hincha lo olvide a corto plazo: “Deja de grabar, pues mano, deja de grabar”. Segundos después, se nota como cae un golpe a la cámara, acto seguido, se vuelve viral toda esta situación. La cual deja mal parado, una vez más, al ex volante de la Universidad San Martín y César Vallejo.

Aladino, después de todo lo que se viene hablando, hasta ahora está en una cura de silencio absoluto. Porque no podría ni referenciar el daño que le está haciendo a los hinchas de la Selección Peruana. Primero agrediendo a un fan apenas llegó al país, y después saliendo por la noche con André Carrillo en ese preciso instante. Christian Cueva parece estar pensando con la cabeza caliente, olvidándose que es un ídolo nacional.

Christian Cueva en la Copa América 2024. (Foto: IMAGO).

¿Qué dicen sobre Christian Cueva tras la juerga?

Rodrigo González, en su programa, Amor y Fuego, dejó un concepto que hasta este momento, ningún periodista deportivo, expuso abiertamente: “No sabemos qué celebran, seguro la eliminación de nuestro país (en la Copa América). Estas imágenes son del último fin de semana. Que estén haciendo algo malo, no, pero moralmente, si el país está cuestionando tu desempeño no sería lo más indicado”.

¿Christian Cueva genera comentarios en la prensa?

Uno de los reconocidos comentaristas deportivos, dejó un mensaje en su cuenta de Twitter bastante polémico. Maxi Mendaña de GOLPERU, incendió la pradera: “Lo de Carrillo y Cueva no es indisciplina, ellos oficialmente están de vacaciones. Pero es una clara falta de compromiso y falta de empatía con el hincha y con el resto de sus compañeros y comando técnico. Un total desinterés”.

El futuro de Christian Cueva está hoy por hoy indefinido, se desconoce al ciento por ciento donde podría jugar. Si es en el fútbol peruano, en el exterior, o en un mercado exótico donde le paguen mucho dinero. Recién sale de hacer una avergonzante participación con la Selección Peruana en Copa América 2024, y ese ejemplo final, no le servirá para poder obtener una gran oferta de trabajo. Qué problema en la vida del enganche nacional.