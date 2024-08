Paolo Guerrero puede estar dando sus últimos pasos como profesional de nivel Selección Peruana. La cancha está marcada por el propio Jorge Fossati, quien se está mostrando bastante reflexivo en todos los sentidos. Primero fuerte al presente de Christian Cueva, llamándolo poco responsable. Mientras que ahora, la vida lo lleva a opinar libremente, sobre lo que puede pasar con El Depredador, si no se apura en conseguir minutos en cancha.

En una nota exclusiva de L1 Radio con Gustavo Peralta, el entrenador de nacionalidad uruguaya sabe bien que deben mejorar. Por eso habló de Paolo Guerrero, quien está lejos de su rendimiento más óptimo. Ante eso, hizo una precisión que después tomará mayor fuerza como tal: “Él se está manteniendo, está entrenando solo, en Brasil. Él tiene un físico privilegiado, muy bien cuidado. No se llega a los 40 y se entra a la cancha sin pasar vergüenza de ‘casualidad'”.

¿Paolo Guerrero no seguirá en la Selección Peruana de Jorge Fossati?

Jorge Fossati señala que podría dejar fuera de la Selección Peruana a su principal entrenador, por no verlo con equipo y compitiendo como se pide desde la VIDENA. Dependerá solo del delantero, si se pone las pilas, en búsqueda de óptimas condiciones: “No me animo a decidir nada hoy, pero ahora Paolo Guerrero está más para no ser convocado, que para sí, aunque siempre tengo la esperanza de que ‘mañana’ cambie toda su situación”.

Afirmando lo que podría suceder en las siguientes semanas, y no lo vean como una sorpresa como tal. Sin embargo, no le cierra la puerta de la Selección Peruana a nadie, por eso, con Paolo Guerrero no será un trato distintivo, buscando siempre motivarlo, para todo lo que vendrá por La Blanquirroja: “Cada día que pasa, disminuye la posibilidad de tenerlo (en la selección); sin embargo, no olvidemos que las Eliminatorias no solo son en setiembre”.

Como cambió la vida en tan solo algunas semanas, porque hasta el mes pasado de Julio juraba que Paolo Guerrero era una pieza insustituible dentro del equipo de todos. Podría decirse que Jorge Fossati está aprovechando este tiempo sin competencia, para encontrar un punto medio de donde partir. Renovando a la Selección Peruana, en caso sea necesario, como lo estamos viendo ahora mismo, con jugadores como El Depredador, y también Christian Cueva.

Jorge Fossati con Paolo Guerrero en la Selección Peruana. (Foto: FPF).

¿Paolo Guerrero seguirá siendo convocado a la Selección Peruana?

Para Jorge Fossati la actualidad de Paolo Guerrero era digna de destacar y seguir de cerca. En el mes de julio señaló si lo iba a llamar al equipo de todos: “Si está, sí. Parce que se está por decidir La salida ya está y parece que hay un nuevo equipo, eso es lo que me he enterado hoy. Me comunico con él, bastante, por la situación que tiene con su club que es parecida a la que había cuando llegué y él se había desligado de Liga Deportiva Universitaria de Quito”.

¿Qué decía Jorge Fossati sobre Paolo Guerrero en un pasado reciente?

Demostrándole un respeto máximo, para quienes seguramente consideran a Paolo Guerrero como un jugador que no está para la más alta competencia. Él era quien elevaba a la máxima potencia porque lo conoce de cerca al jugador, y más aún a la persona con quien compartió en la reciente Copa América 2024: “Él sigue siendo un competitivo de aquellos. En ese sentido es un ejemplo para todos los jugadores. Yo lo que veo es que está en plena vigencia desde el plano físico”.