La ausencia de Arturo Vidal en La Roja generó sorpresa en Perú. Así lo demostró el DT del cuadro incaico, Jorge Fossati, en la previa del duelo ante el combinado chileno por Copa América. No se atrevió a cuestionar la decisión de Ricardo Gareca, pero no ocultó su asombro.

Así lo manifestó el entrenador peruano en conversación con AS, confesando: “Lo único que te voy a responder es que sí me sorprendió, porque tiene todo un pasado en la Selección y ha sido un embajador de Chile en el mundo”.

“Más que eso no puedo opinar. Si lo va a favorecer o perjudicar, sería un atrevido de mi parte meterme en el por qué de las decisiones de mi colega”, destacó sobre la decisión del DT de La Roja.

En dicha línea, remarcó su intención de no faltarte el respeto al Tigre. “Sabemos que acá no hay un caso de lesión, simplemente de elección. Son decisiones que uno a la distancia respeta y él (Ricardo Gareca) sabrá por qué lo hizo”, cerró.

Jorge Fossati se refirió a la decisión de Ricardo Gareca sobre Arturo Vidal.

Arturo Vidal y ausencia en La Roja

En tanto, tras el partido entre Colo Colo y Colegio Quillón, el propio Arturo Vidal se refirió a su ausencia en La Roja. No quiso opinar de Ricardo Gareca y su decisión, aunque le recordó quién es. Rememoró sus días de gloria en Chile y los goles convertidos a la Bicolor.

No puedo decir nada, porque no lo conozco. Pero él sabe quién es Vidal, los peruanos saben cuántos goles les metí esos ocho años que estuvo él (…) Hablar de alguien con quien no he trabajado nunca es difícil. Pero se ve que es un gran entrenador, por algo le ha ido tan bien en los equipos que ha estado”, lanzó.

Cuándo juega Chile

El próximo encuentro de la Selección Chilena será ante Perú. El debut en la Copa América será este viernes 21 de junio, desde las 20:00 horas, en el AT&T Stadium.