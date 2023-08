Papá de Ronnie Fernández alucina con el nivel de su hijo: "He leído que hasta lo llaman el Haaland de Bolivia"

En la previa del duelo entre Atlético Paraenense y Bolivar, el papá de uno de los protagonistas del duelo de ida, Jorge Fernández, se refirió al espectacular momento que vive su hijo Ronnie, quién opacó a Arturo Vidal en el primer encuentro de la llave de octavos de final.

“Está en un club donde lo está pasando bien, donde el ambiente es grato, el país lo quiere, lo tratan bien. Dicen que uno vuelve donde fue feliz y eso está pasando con Ronnie, lo que se demuestra en el gran momento. Espero que no sea el mejor y que vengan otros mejores momentos. Ahora lo veo bien, tranquilo y cómodo donde está”, aseguró el chocho papa en conversación con D13.

Respecto a la posibilidad de que el delantero sea nominado a la selección chilena de su hijo, afirma que “creo que cuando un jugador está pasando un momento tan espectacular como lo está haciendo Ronnie es obvio que va a estar en la palestra y algunos van a estar promoviéndolo, he leído que hasta lo llaman el “Haaland de Bolivia”, pero también se toma para la chacota”.

Papá de Ronnie Fernández está feliz con el momento de su hijo (Getty Images)

Fernández también se refirió al paso en falso que tuvo el atacante en la U. “Para mí el tema es súper sensible, yo no tengo nada en contra del equipo. Yo estoy súper orgulloso de que mi hijo haya jugado ahí, recibí felicitaciones desde el presidente del club hasta de las personas que trabajaban en el CDA, todos los querían mucho. Hasta el día de hoy recibo buenos comentarios de él. Pero desde mi punto de vista te puedo decir que se hablaron muchas mentiras. A él lo basurearon demasiado el año pasado”, disparó.

En esa misma línea, agrega que “yo no tengo problemas con que critiquen a Ronnie en la parte profesional, porque no te gusta, porque no es el delantero que uno quiere para la Selección o para el equipo y con eso yo estoy totalmente de acuerdo porque así son las reglas del juego. Pero cuando empiezan a descalificar, con cahuines, con mentiras o meter a la familia. El año pasado fue impresionante, las cosas que hablaron que fueron mentiras y hasta el día de hoy siguen”.