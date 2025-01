Paraguay perdió 6-0 ante Uruguay en el estadio Metropolitano de Lara por el Sudamericano-20. La crisis se agudizó tras la derrota, pues el entrenador argentino Aldo Duscher decidió dar un par de entrevistas en la jornada de este martes y tuvo discusiones con periodistas.

En una conversación con Federico Arias, el estratega se molestó: “¿Estás atacando mi trabajo? Que me dices que no estudio al rival”. Ante esto el periodista respondió: “Estoy diciendo que no te sientas el mártir del fútbol, porque tenemos varios ejemplos de gente que siguió trabajando y vino acá y dejó un lío”.

Más adelante continuó la discusión con el DT recriminando al profesional de las comunicaciones: “¿Sabes por qué no entiendes nada? Porque no fuiste a ningún entrenamiento de la Selección Paraguay Sub-20″. Ante esto Arias contestó: “A ningún entrenamiento, pero vi el partido de ayer y fue lo más horrible que vi en el último tiempo”.

Después, al DT no le gustó que el periodista lo llamara hermano y contestó. “Hernano no, yo hermano tuyo no soy, a mí trátame bien”, mencionó.

También lanzó mensaje en diálogo con ABC: “Ojalá me llamen después del partido si nos va bien, no se escondan después”. Después lanzó un amenazante mensaje a un periodista: “A mí no me grites, porque si no vas a tener problemas”.

Paraguay despide al DT y no dirigirá ante Chile

El DT fue despedido de la Selección Sub-20 de Paraguay. “La Asociación de Fútbol de Paraguay informa el cese de funciones del entrenador Aldo Duscher al frente de la conducción técnica de la Selección Paraguaya Masculina Sub-20″.

De esta manera, la Albirroja tendrá nuevo entrenador ante Venezuela este miércoles a las 20:30 y frente a Chile el viernes a las 20:30.