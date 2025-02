Lucas Cepeda está sonando fuerte como posible refuerzo de River Plate. Además y por si fuera poco, ahora el cuadro “Millonario”, que ya cuenta con Gonzalo Tapia entre sus filas, busca a otro chileno para engrosar su plantel.

Sobre Cepeda, el “Millo” ya habría hecho una primera oferta. Esta habría rondado los 2 millones de dólares, aunque desde Blanco y Negro la habrían rechazado tras considerarla insuficiente, ya que los deseos de la concesionaria alba sería recibir al menos el doble de aquella cifra.

Pero las salidas de Pablo Solari, Agustín Sant’Anna y la lesión de Agustín Ruberto tienen a River con la ambición de tapar dichas plazas, por lo que desde Núñez tendrían también como prioridad la llegada de un lateral izquierdo, donde volvió a sonar con fuerza el nombre del chileno Gabriel Suazo.

Si bien el jugador del Toulouse no sería la prioridad, La Página Millonaria informa que: “El futbolista de Racing (Gabriel Rojas) fue ofrecido, en Núñez interesó y por eso iniciaron contactos. Pero la Academia no lo vende y su cláusula de rescisión es de 10 millones de dólares. Así, se reflotó la posibilidad de Gabriel Suazo, un nombre que ya había sonado previamente“.

Gabriel Suazo hace noticia en Argentina

En 2022, Gabriel Suazo enfrentó a River Plate por Copa Libertadores cuando aún era capitán de Colo Colo. Allí, el jugador alabó al cuadro “Millonario” tras las duras derrotas sufridas tanto en la ida como en la vuelta.

“Sería hermoso jugar en River, es tremenda institución, de los más grandes en Sudamérica, que siempre está peleando por ganar. A cualquier jugador le encantaría jugar en una institución tan grande a nivel mundial”, destacó Gaby en aquella instancia.

Gabriel Suazo vuelve a estar en la órbita de River Plate

Además, llenó de elogios al “Muñeco”: “No he tenido la oportunidad ni de decírselo, pero ya jugar contra un equipo dirigido por él es un orgullo, un placer. No es tan solo un talentoso, es un esforzado en lo que hace, se ve que se dedica al 100% a su trabajo. Esto se ve reflejado al final en su equipo, dentro de la cancha. Hace ver jugar a su equipo al mejor nivel ante cualquier rival”.

Todo esto eso hico en La Página Millonaria, quienes resaltan las cualidades de Suazo y lo describen como: “Es un futbolista completo, que pasa bien al ataque pero también le ha agregado solidez defensiva e inteligencia a su juego. Tiene buena técnica y sobre todo un buen porte físico“.