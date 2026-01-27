El 27 de agosto de 2024 fue el día que llenó de lágrimas a todo Chile y hasta a fanáticos de otros países. Fue el día en el que Claudio Bravo a sus 41 años tomó la decisión de colgar los guantes y retirarse oficialmente del fútbol profesional.

A través de sus redes sociales, Real Betis publicó un emotivo video conmemorando al portero chileno. Video en el que además pidieron la vuelta del bicampeón de América.

En la publicación realizaron una secuencia de grandes atajadas del “Capitán América”, además de recordar la destacada Copa del Rey ganada por los béticos en 2022.

El paso del ex arquero quedó muy marcado en el conjunto verdiblanco y de alguna manera, como en todos los equipos que estuvo, se ganó el corazón de la hinchada.

En su laureada carrera, el ex capitán de La Roja, ganó un total de 22 trofeos en sus pasos por reconocidos equipos de Europa.

Claudio Bravo campeón en Real Betis

Un dato no menor, es que Claudio Bravo fue campeón al menos una vez en todos los equipos que jugó. Consiguiendo así 2 títulos en Colo Colo, 1 en Real Sociedad, 8 en FC Barcelona, 8 en el Manchester City y uno en Real Betis, además de las 2 Copa América con Chile.

¿Cómo fue el paso de Bravo por el Betis?

El formado en Colo Colo, llegó a finales de agosto de 2020 a Real Betis, equipo en el cual se retiró. En su estadía jugó 74 encuentros en donde recibió 81 goles y dejó 22 vallas en cero, donde además, fue campeón de la Copa del Rey en 2022.

En síntesis