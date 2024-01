El mercado de pases de inverno se mueve en Europa. Ahora el nombre de Víctor Dávila toma protagonismo. El seleccionado nacional se acerca a un importante club de España.

Esto porque Celta de Vigo pone su atención sobre el formado en Huachipato para sumar un nuevo refuerzo. Según indica Relevo, el chileno de 26 años tiene el respaldo del director deportivo Marco Garcés que ya lo conoció en Pachuca.

Pero también tiene la aprobación de Rafa Benítez, que busca alternativas para renovar la plantilla. El medio citado agrega que el chileno es considerado para dar el “salto de calidad que persiguen desde hace años”.

Dávila no ha sumado los minutos que esperaba en el CSKA de Rusia: solo jugó 11 partidos y anotó tres goles. Por lo que el jugador estaría dispuesto a una posible salida. Pero tendría que esperar hasta mitad de año.

Davila no ha logrado la titularidad que esperaba en Rusia (Foto: CSKA Moscú)

Celta tiene los puestos de extranjeros ocupados con Renato Tapia, Jailson y Franco Cervi. Pero ya están tratando la doble nacionalidad y, de concretarse prontamente, el chileno podría llegar antes de lo esperado.

En tanto Celta de momento se ubica 16ª en LaLiga con 17 unidades en 20 partidos. Además está a dos puntos de puestos del descenso, por lo que la venida de Dávila sería ideal en este momento crucial de la temporada.

La bendición de Alexis Sánchez

Víctor Dávila hizo irrupción en el fútbol chileno en vistiendo la camiseta de Huachipato. En el cuadro acerero disputó 41 partidos y marcó tres goles.

Pero uno de los episodios más llamativos fue cuando recibió la “bendición” de Alexis Sánchez. En 2015 en uno de los entrenamientos en Juan Pinto Durán, el delantero recibió un particular regalo del oriundo de Tocopilla.

Víctor Dávila es llamado a asumir el recambio en la Roja y ahora podría dar el salto al Celta. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)

En ese momento, el delantero nacional le hizo entrega de unos zapatos de marca Nike último modelo. “Alexis me vio con los zapatos rotos, se me acercó y me regaló un par. Son un regalo, pero para usarlos”, reconoció Dávila a LUN en 2015.

Tras ello, dio el salto a México con pasajes por Necaxa, Pachuca y León. Luego dio el salto a Europa al CSKA de Moscú. Sin embargo, uno de los hitos más importantes fue el llamado de la selección adulta. Aunque ha sido blanco de críticas y Bicampeones de la Roja lo defienden con uñas y dientes.

Según indica Transfermarkt el jugador tiene un valor de mercado de 5,5 millones de euros. La cifra más alta desde que inició su carrera en 2014.