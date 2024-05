El "Niño Maravilla" no asoma como opción para continuar en el Inter. Desde Argentina, ya estarían más que interesados en repatriarlo.

Alexis Sánchez finalizó una nueva temporada como campeón de Serie A con el Inter de Milán. Sin embargo, el atacante nacional no está en los planes de la directiva “nerazzurra” para la campaña entrante.

Eso al menos hasta hace unos días, ya que en esta pasada Piero Ausilio, director deportivo del cuadro lombardo, señaló que evaluarán la continuidad del chileno ya que es del gusto del DT Simone Inzaghi.

“Claro que evaluaremos las condiciones de Alexis Sánchez. Termina contrato, pero no eso no significa que no tenga posibilidades de quedarse en el club”, dijo al periodista de Fabrizio Biasin.

De igual forma, considerando además las pocas chances que el “Maravilla” tuvo en la presente temporada, muy probablemente separe caminos con el Inter.

Alexis Sánchez: la obsesión de los “Millonarios”

El interés de River Plate en Alexis Sánchez es real. Al menos así lo confirmó el periodista Germán Balarce a través de su cuenta de X.

“Hay interés firme en repatriar a Alexis Sánchez, cuyo vínculo con Inter de Milan se vence el próximo 30 de junio. El delantero de 35 años actuó en River durante la temporada 2007/08”, dijo en su red social.

Ahora, la intención del conjunto “Millonario” sería esa, pero según Olé, el deseo del atacante nacional sería permanecer en la élite del fútbol europeo.

“¿Alexis Sánchez? Una ilusión mucho más que una realidad, ya que en el entorno del chileno sostienen que, a los 35 años y todavía con mercado en el Viejo Continente, no está entre las prioridades del Niño Maravilla regresar a Sudamérica”, sostuvieron.

Otros clubes interesados en el “Maravilla”

Como el deseo de Alexis es quedarse en Europa, los rumores desde aquel continente llegan principalmente desde sus exclubes. Eso sí, tanto Arsenal como Olympique de Marsella (fue figura en ambos) no han hecho declaraciones acerca de si existen deseos de contar nuevamente con el atacante entre sus filas.

El último rumor que llegó desde Europa, es que el Parma (recién ascendido a la Serie A) tendría deseos de contar con el goleador histórico de La Roja en la siguiente temporada.