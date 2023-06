Simone Inzaghi respalda a sus jugadores a pesar de la derrota: "Ayer dije que no cambiaría a estos jugadores por nadie y hoy todo el mundo vio por qué"

Simone Inzaghi se mostró conforme con el partido que hicieron sus dirigidos en la derrota por 1-0 en la final de la Champions League contra el Manchester City.

“Felicité a los chicos, estuvieron geniales. Hicieron un gran partido. Sé que es un momento difícil, perdimos una final que queríamos ganar pero deben estar orgullosos. Ayer dije que no cambiaría a estos jugadores por nadie y hoy todo el mundo vio por qué”, comenzó diciendo el estratega italiano.

Una de las jugadas que lamentó Inzaghi fue la ocasión desaprovechada por Lukaku al minuto 88. “Todavía me pregunto cómo no entró el balón, en el cabezazo final de Lukaku. Me hubiera gustado jugar la prórroga”.

Lukaku tuvo la más clara para el Inter de Milán. (Getty Images)

“Fuimos perfectos como equipo. Jugamos contra un club muy fuerte y concedimos muy poco. Solo recuerdo una atajada de Onana sobre Foden. Los muchachos deben estar orgullosos”, afirmó Inzaghi.

“El mundo entero vio que el Inter jugó un partido serio y organizado. Hay un gran pesar, los jugadores estaban tristes pero esto es fútbol. Es la quinta final en 20 meses, debemos estar orgullosos del progreso que hemos logrado”, continuó diciendo.

“No sufrimos en la primera parte, pero pudimos haberlo hecho mejor en cuanto a juego y movimientos. Luego, en el segundo tiempo, vino nuestro mejor momento y creamos situaciones, pero nos faltó concretarlas. Tuvimos el cabezazo de Gosens al travesaño y la de Lukaku”, concluyó el entrenador del Inter de Milán.