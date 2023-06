La honestidad brutal del héroe del Manchester City: "He jugado como la mierda y he marcado el gol, es increíble"Rodri

Este sábado en Estambul, se acaba la maldición para el Manchester City, equipo que se impuso al Inter de Milán por la cuenta mínima dejando atrás una seguidillas de años donde siempre se quedó en el camino.

El héroe de la jornada fue el español Rodrigo Hernández, Rodri, quién marcó en el momento preciso cuando el partido estaba muy apretado y sorprendió a todos con una particular declaración hecha al término del encuentro cuando le tocó hablar de su rendimiento.

“Nos hemos enfrentado a un gran equipo, se merecen su crédito, pero mi equipo ha dado todo. He jugado como una mierda, pero me he dicho que tenía que superar la situación y he marcado el gol. Es increíble”, afirmó el mediocampista.

Rodri levanta la esquiva Orejona para el Manchester City (Getty Images)

El hispano visiblemente emocionado aseguró que “esto es un sueño hecho realidad. Todos los merecen, los jugadores, los aficionados que llevan esperando por esto tantos años. Y solo he estado cuatro, pero lo merecemos”.

Rodri igualmente recordó los fracasos del equipo ciudadano al afirmar que “el año pasado estuvimos muy cerca, pero cuando llegas siempre a estas rondas, semifinales, final, al final dios te da esta oportunidad”.