Un ajetreado cierre de año protagoniza Arturo Vidal. El futbolista de la selección chilena sigue en pleno proceso de recuperación tras la lesión sufrida en su rodilla derecha.

Esta lesión dejó al chileno fuera de toda actividad desde septiembre y marcó el final de su ciclo en Athletico Paranaense. El elenco brasileño decidió no extender su vínculo y ahora el King queda libre.

Ante este escenario, se había indicado que Vidal sería próximo jugador de Boca Juniors. El triunfo de Juan Román Riquelme en las elecciones del club confirmaron el interés por el chileno de 36 años. Incluso se habló de una contratación por una temporada y con opción de sumar otra.

Además sería uno de los tres sueldos más caros del plantel junto con Edinson Cavani, Marcos Rojo y Sergio Romero.

¿Arturo Vidal sin club?

Pero las negociaciones se entramparon y hasta el momento está en duda su llegada. Según indicó TyC Sports el fichaje de Vidal quedó ‘stand by’ ya que se priorizará la llegada del nuevo entrenador.

Entre las opciones toma fuerza Diego Martínez, que ya finiquitó su vínculo con Huracán. Inclusive el medio citado indicó que el ex Inter de Milán ya no es prioridad como se había rumoreado. Al punto que cuando se contrate al adiestrado el primer fichaje será Ever Banega.