Sonríe el ex Colo Colo: Este sería el nuevo equipo de Iván Morales

El delantero chileno Iván Morales sigue haciendo noticia en este último tiempo y todo esto debido a lo que será su futuro futbolístico, en el cual aún se mantiene en búsqueda de un nuevo club tras lo que ha sido la marginación que vivió por parte del Cruz Azul.

Desde la ‘Máquina Cementera’ ya no soportaron el bajo rendimiento del ex Colo Colo y optaron por no considerarlo para la segunda parte de este 2023, por lo que el ‘Tanque’ se encuentra a la espera de conseguir un nuevo equipo.

Hace algunas semanas, se ha comenzado a vincular de una manera muy fuerte al atacante nacional con el fútbol argentino, en la que San Lorenzo de Almagro ha sido el equipo con el cual más se la ha asociado.

Si bien hace unos días esta opción se veía como lejana tras no existir el dicho interés del ‘Ciclón’ por Morales, en las últimas horas todo esto habría dado un vuelco positivo, que podría tener al jugador muy cerca de llegar al club mencionado.

Iván Morales tendría nuevo club | Foto: Agencia Uno

Según informó el periodista Nahuel Ferreira, San Lorenzo tendría en consideración al delantero chileno e incluso, estarían acelerando conversaciones para poder concretar este fichaje, en la que estarían tan solo afinando detalles para lograr esta transacción.

“Por la falta de alternativas en el mercado hay chances de que San Lorenzo por estas horas intente cerrar a Iván Morales, ya tienen la palabra del jugador y también de Cruz Azul para que se pueda hacer la operación. El punta esperará el llamado para viajar a Buenos Aires y firmar”, declaró el experto en fichajes.

Las próximas horas podrían ser claves para conocer que será del futuro de Iván Morales, en la que todo daría a indicar de que el fútbol argentino será el que le abrirá las puertas tras su paso por la Liga de México.