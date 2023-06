Este viernes, a las 20:30 horas, Chile enfrentará a República Dominicana en un duelo válido por un nuevo amistoso FIFA. Nuestra selección se está preparando para las Clasificatorias rumbo al Mundial de 2026, mientras que los dominicanos tienen la Copa de Oro a la vuelta de la esquina.

En la previa del partido, el técnico de la Selección Dominicana , Gabriel Neveleff, en conversación con La Tercera, señaló cómo se gestó este amistoso. “Fue un contacto entre federaciones y cuando a mí me preguntaron me pareció un gran partido, un desafío excelente. Porque a nosotros también nos gustaría medirnos con una selección campeona de América, un equipo mundialista. Y viendo la convocatoria también de los jugadores que están, como Vidal o Medel, para nosotros es muy bueno”.

“Lo que uno tiene en mente, pero después en la cancha las cosas pueden cambiar. Va a ser un equipo que va a respetar a Chile, pero sin miedo. Haremos nuestro partido, no tenemos nada que perder, al contrario, tenemos mucho que ganar. Es una oportunidad para nosotros. En la medida de lo posible, trataremos de tener el balón y crear situaciones de gol. Un equipo agresivo, eso le pido a los muchachos”, continuó diciendo el estratega argentino.

República Dominicana buscará dar la sorpresa. (Archivo)

Neveleff también se refirió al cartel de rival débil que tienen en la previa del partido. “Me imagino que el técnico Berizzo está viendo y midiendo a sus jugadores. No sé lo que piensa él. Me parece que si eligió estos rivales es por algo, pero nosotros le vamos a dar trabajo. Me imagino que es lo que quiere hacer Berizzo que, para mí, es un gran técnico, que ha dirigido en Argentina y España. El tipo sabe lo que quiere. Elige a rivales contra los que pueda plasmar su idea de juego, pero nosotros no lo vamos a dejar, con todo respeto.”

Para cerrar, el técnico se refirió al recambio que está viviendo La Roja. “Los cambios a veces son dolorosos, lo importante es que Chile sigue produciendo jugadores muy técnicos. Para el recambio es bueno que traigan a los experimentados. Cada cual sabe lo que tiene que hacer. Vi el partido de Chile contra Paraguay y veo, por ejemplo, a Vidal que es un tipo que te recorre de derecha a izquierda, se presenta para jugar en el tercio defensivo, se presenta en el área, está en un nivel top. Ellos pueden ayudar a la gente nueva que llega. Como todo hay que tener paciencia, no es fácil emular lo que hizo la Generación Dorada”.