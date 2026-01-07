Este miércoles quedó cien por ciento resuelta la salida del volante Vicente Pizarro de Colo Colo, luego que el directorio de Blanco y Negro aprobara su venta a Rosario Central, donde el jugador de 23 años dará el gran salto al extranjero.
La oferta fue de 2,2 millones de dólares por el 70% del pase, la que fue aceptada en la reunión de esta jornada, aunque el futbolista ya había abandonado la pretemporada del Cacique e iba rumbo a Argentina.
El Vicho Pizarro se reencontrará en el Canalla con el entrenador Jorge Almirón, quien lo dirigió en el cuadro popular entre 2024 y 2025, y que pidió expresamente su fichaje a la dirigencia del club trasandino.
Pero el formado en el Estadio Monumental no será el primer chileno en llegar a Rosario Central, más bien será el sexto en la lista, ya que han pasado otros cinco nacionales por el Gigante de Arroyito.
Los chilenos que jugaron en Rosario Central:
Clarence Acuña
El primer chileno que vistió los colores de Central fue el exfutbolista Clarence Acuña, volante mundialista en Francia 1998, quien se desempeñó como Canalla entre 2004 y 2005, luego de su paso por el Newcastle United en Inglaterra.
Leonardo Monje
El segundo en la lista es el también exfutbolista Leonardo Monje. La Pulga Atómica tuvo su primera experiencia en el extranjero en Rosario Central, cuando reforzó al equipo en 2012 mientras se encontraba en el ascenso. Disputó 21 partidos, anotó un gol y dio dos asistencias.
Marcelo Larrondo
Entre 2015 y 2016 pasó por Rosario Central el goleador argentino Marcelo Larrondo. El nacionalizado chileno disputó 21 partidos, marcó 11 goles y aportó con seis asistencias. Luego partió a River Plate.
Alfonso Parot
El defensor que aún está activo, con presente en Deportes Limache, tuvo una gran etapa en Rosario Central entre 2017 y 2019, siendo titular y campeón de la Copa Argentina en 2018.
Leonardo Gil
El otro nacionalizado que la rompió en Rosario Central es el Colo Gil, quien vistió la camiseta rayada entre 2017 y 2020, siendo compañero de Parot. El volante disputó 71 partidos, anotó tres goles y dio 19 asistencias. También fue campeón de la Copa Argentina 2018.
En síntesis
- Vicente Pizarro llega a Rosario Central tras una venta de 2,2 millones de dólares.
- El volante será el sexto chileno en la historia del club trasandino.
- Alfonso Parot y Leonardo Gil fueron campeones de la Copa Argentina 2018.