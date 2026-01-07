Este miércoles quedó cien por ciento resuelta la salida del volante Vicente Pizarro de Colo Colo, luego que el directorio de Blanco y Negro aprobara su venta a Rosario Central, donde el jugador de 23 años dará el gran salto al extranjero.

La oferta fue de 2,2 millones de dólares por el 70% del pase, la que fue aceptada en la reunión de esta jornada, aunque el futbolista ya había abandonado la pretemporada del Cacique e iba rumbo a Argentina.

El Vicho Pizarro se reencontrará en el Canalla con el entrenador Jorge Almirón, quien lo dirigió en el cuadro popular entre 2024 y 2025, y que pidió expresamente su fichaje a la dirigencia del club trasandino.

Pero el formado en el Estadio Monumental no será el primer chileno en llegar a Rosario Central, más bien será el sexto en la lista, ya que han pasado otros cinco nacionales por el Gigante de Arroyito.

Los chilenos que jugaron en Rosario Central:

Clarence Acuña

El primer chileno que vistió los colores de Central fue el exfutbolista Clarence Acuña, volante mundialista en Francia 1998, quien se desempeñó como Canalla entre 2004 y 2005, luego de su paso por el Newcastle United en Inglaterra.

Clarence Acuña en su etapa en Rosario Central.

Leonardo Monje

El segundo en la lista es el también exfutbolista Leonardo Monje. La Pulga Atómica tuvo su primera experiencia en el extranjero en Rosario Central, cuando reforzó al equipo en 2012 mientras se encontraba en el ascenso. Disputó 21 partidos, anotó un gol y dio dos asistencias.

Leonardo Monje defendió a Rosario Central en la Primera Nacional.

Marcelo Larrondo

Entre 2015 y 2016 pasó por Rosario Central el goleador argentino Marcelo Larrondo. El nacionalizado chileno disputó 21 partidos, marcó 11 goles y aportó con seis asistencias. Luego partió a River Plate.

Marcelo Larrondo tuvo un paso destacado por Rosario Central.

Alfonso Parot

El defensor que aún está activo, con presente en Deportes Limache, tuvo una gran etapa en Rosario Central entre 2017 y 2019, siendo titular y campeón de la Copa Argentina en 2018.

El único paso de Alfonso Parot en el extranjero fue en Rosario Central. (Foto: Gabriel Rossi/Getty Images)

Leonardo Gil

El otro nacionalizado que la rompió en Rosario Central es el Colo Gil, quien vistió la camiseta rayada entre 2017 y 2020, siendo compañero de Parot. El volante disputó 71 partidos, anotó tres goles y dio 19 asistencias. También fue campeón de la Copa Argentina 2018.

Leo Gil se consagró en Rosario Central. (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

En síntesis