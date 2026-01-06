En Colo Colo pierden a otro jugador en medio de la pretemporada, ya que no solo Salomón Rodríguez dejó la concentración para partir al extranjero, quien este martes partió a préstamo al Montevideo City de Uruguay.

También una de las principales figuras del cuadro popular se habría despedido de sus compañeros anoche para abandonar el Complejo Deportivo del Sifup, donde se encuentra hospedado el Cacique.

Según información del periodista Daniel Arrieta de TNT Sports, se trata del volante Vicente Pizarro, quien tiene todo listo para ir a Rosario Central de Argentina, club que ofreció 2,2 millones de dólares por el 70% de su pase.

Todo estaría avanzado y solo resta el visto bueno final del directorio de Blanco y Negro, quienes se reunirán mañana (miércoles), jornada en la que también aprobarán la venta del defensa Alan Saldivia al Vasco Da Gama.

Vicente Pizarro abandonó la concentración de Colo Colo. (Foto: @colocolooficial)

Cabe recordar que el Vicho Pizarro es uno de los grandes activos de Colo Colo y que estaba en vitrina para este mercado de fichajes, donde podrá dar el salto al extranjero a sus 23 años, en uno de los campeones del fútbol argentino.

El formado en la cantera alba se había transformado en uno de los capitanes del equipo popular, donde en la última temporada había alternado con Esteban Pavez y Arturo Vidal.

En el Canalla lo espera el entrenador Jorge Almirón, quien lo dirigió en Colo Colo y lo pidió expresamente para que fuera fichado en esta ventana de pases.

