VIDEO: Lionel Messi vacuna con un hat-trick a ex portero de Colo Colo y se luce tirando paredes con ex figura de la Universidad de Chile

En las últimas horas el histórico jugador argentino, Maximiliano Rodríguez tuvo su despedida oficial del fútbol, en la cual se dio cita para su último baile en un repleto Estadio Coloso Del Parque Marcelo Bielsa, que estaba colmado hasta las banderas.

Grandes figuras del fútbol argentino se dieron cita para lo que fue este partido de estrellas, en la que jugadores como Lionel Messi, Angel Di María, Gabriel Batistuta, Fernando Gago, Lionel Scaloni, Javier Saviola y muchos más.

Dentro de la gran variedad de jugadores que formaron parte de este evento, un ex Colo Colo no faltó en esta cita, siendo el ex portero paraguayo, Justo Villar, quien fue ovacionado por los hinchas de la ‘Lepra’ tras su gran pasado en el club.

En lo que fue el partido, el ex golero del ‘Cacique’ sufrió en carne propia la categoría de clase mundial de Lionel Messi, quien con un verdadero golazo de tiro libre lo venció para colocar lo que fue el primer tanto del cotejo.

Pero eso no fue todo, ya que dentro de este partido amistoso, Messi no tuvo piedad alguna con el ex Colo Colo y le propinó una noche del ‘terror’, tras anotarle un hat-trick, siendo los tres goles de alta factura.

Messi y su abrazo con Villar | Foto: Captura

Otra ex figura de nuestro fútbol que compartió cancha con el astro argentino fue la ex jugadora de la Universidad de Chile, Mariana Larroquette, quien formó parte del mismo equipo que Messi en la despedida de Maxi Rodríguez.

Su protagonismo dentro de la cancha no pasó para nada desapercibido, en la que quienes presenciaron el partido notaron que la ‘Pulga’ constantemente buscaba hilar jugadas de peligro con la ex U y una de las máximas figuras del fútbol femenino en Argentina.

Dentro de lo que fue este duelo otro de los que dijo presente fue el actual entrenador de la Selección Chilena, Eduardo Berizzo, quien también recibió el cálido recibimiento de los hinchas de Newell´s tras su pasado en el club.