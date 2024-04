La WWE tendrá la noche más esperada del año con Wretlemania XL. La cuadragésima edición del evento de lucha libre más importante del mundo se realizará en el Linconl Financial Field de la ciudad de Filadelfia.

Este sábado se realizará la primera noche del PPV. The Rock estará en el ring y hará pareja con Roman Reigns para enfrentar a la pareja de Cody Rhodes junto a Seth Rollins. La lucha marcará el destino de lo que será la segunda velada el domingo con la pelea entre The American Nightmare y The Tribal Chief.

En caso de ganar Reigns y The Rock, The Bloodline podrá estar presente en la lucha por el Campeonato Universal Indiscutible de la WWE. No obstante, si gana Rhodes con Rollins, no podrá estar el stable que también integran Jimmy Uso y Solo Sikoa.

También estará en disputa el Campeonato Mundial Femenino, donde Rhea Ripley defenderá el cinturón ante Becky Lynch. Otra de las luchas que marcará la jornada la protagonizará Gunther, quien estará defendiendo su Campeonato Intercontinental ante Sami Zayn

¿Cuándo es la primera noche de Wrestlemania XL?

La primera jornada de Wrestlemania XL será este sábado 6 de abril a las 18:00 (de Chile Continental).

¿Cómo ver EN VIVO Wrestlemania XL?

Wrestlemania XL se podrá ver EN VIVO a través de la plataforma WWE Network.

La cartera de la noche 1 de Wrestlemania XL

Campeonato Mundial Femenino: Rhea Ripley vs. Becky Lynch.

The Rock y Roman Reigns vs Cody Rhodes y Seth Rollins.

Campeonato Intercontinental: Gunther vs. Sami Zayn

Jey Uso vs Jimmy Uso.

Campeonato Indiscutido en Parejas en Ladder Match: Finn Bálor y Damian Priest vs Johnny Gargano y Tomasso Ciampa vs. The Miz y R-Truth, vs. Kofi Kingston y Xavier Woods vs. Austin Theory y Grayson Waller vs. Pete Dunne y Tyler Bate

Bianca Belair, Jade Cargill y Naomi vs. Asuka, Dakota Kai y Kairi Sane (Damage CTRL)

Rey Mysterio y Andrade vs. Dominik Mysterio y Santos Escobar