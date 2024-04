Este sábado 6 y domingo 7 de abril se realiza Wrestlemania 40 el evento de lucha libre más importante del mundo. La cita que se realizará en Filadelfia tendrá grandes enfrentamientos, pero también destaca por su escenografía y musicalización.

En este último sentido, la WWE recurrió a un reconocido artista. Se trata del cantante y rapero, canadiense, The Weeknd, quien interpreta el tema Gasoline que musicalizará Wrestlemania 40.

La canción fue lanzada por el artista el día 7 de enero de 2022 y corresponde al quinto álbum del artista Dawn FM. Por su parte, el video oficial fue lanzado el 11/1 de aquel mismo año.

El video oficial de la canción Gasoline cuenta con 17 millones de reproducciones en Youtube.

Un conocido para la WWE

The Weeknd se repite el plato, pues su canción Less Than Zero fue parte de Wrestlemania 39 junto a Hollywood Swinging de Kool & the Gang.