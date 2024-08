Francisca Crovetto es la gran protagonista de estos Juegos Olímpicos de París 2024. La deportista nacional ganó el oro en la final del Tiro Skeet Femenino tras una infartante definición contra la exponente británica, Amber Jo Rutter.

Con este logro, la oriunda de San Miguel se transformó en la primera mujer dorada en la historia de nuestro país y en la tercera deportista en colgarse una presea hecha en oro en su cuello, luego de los hitos de los tenistas Fernando González y Nicolás Massú en Atenas 2004.

ESTO DIJO CATALINA SOTO SOBRE EL ORO DE FRANCISCA CROVETTO

Sin embargo, durante las últimas horas, la ciclista Catalina Soto, terminada la prueba de Ruta Femenina de Ciclismo, se enteró en plena entrevista con Claudio Bustíos de CHV de la hazaña de Crovetto y su reacción se hizo rápidamente viral en redes sociales.

“¿Es oro? ¿No, en serio? Oh felicidades, muy bonito. Wow no sabía. No lo puedo creer. Felicidades Fran, wow que orgullo y bonito”, comenzó diciendo al enterarse que su compañera de delegación obtuvo la presea dorada.

Crovetto le dio una nueva alegría a Chile tras su oro ante los Juegos Olímpicos | FOTO: Santiago Bahamonde/COCH

“Al final nosotros soñamos con esto porque es uno de los eventos más grandes para representar a nuestro país. Yo estoy súper orgullosa con un puesto 60, imagínate lo orgullosa que estoy por el oro de Fran”, agregó sin poder creerlo.

“Qué honor conocerla, no tengo palabras. Muchas gracias por dejarnos soñar más aún”, finalizó con una gran sonrisa.

LA REACCIÓN DE CATALINA SOTO: