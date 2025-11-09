Ya están listos todos los detalles para el sorteo de la Copa del Mundo 2026. Los aficionados de diferentes países del mundo se alistan para vivir este que ya es el comienzo del Mundial. Con este evento se conoce también el camino que tendrán las diferentes selecciones para llegar a levantar la Copa.

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 tendrá récord de participantes, con la inclusión de 48 selecciones en lugar de 32 como venía ocurriendo. El sorteo de los grupos se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D. C. y este es el horario para verlo en Chile:

¿A qué hora en Chile es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se podrá ver en Chile desde las 13H00.

¿Quiénes serían los cabezas de serie del Mundial 2026?

Ya hay 3 cabezas de serie definidos para el Mundial 2026, que son los 3 anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. Los otros 9 clasificados se definen del ranking y así quedaría conformado el bombo 1 del sorteo del Mundial 2026:

México (país anfitrión)

Estados Unidos (país anfitrión)

Canadá (país anfitrión)

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Portugal

Brasil

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Formato del sorteo

Las 48 selecciones se distribuirán en 4 bombos para luego armar los 12 grupos.

Los cabezas de serie (Bombo o Pote 1) son Estados Unidos, México y Canadá (por ser países anfitriones) y las primeras nueve selecciones del ranking FIFA que se hayan clasificado. Hoy ocupan esas posiciones España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica e Italia.

México irá al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D. Luego se sortearán las otras nueve selecciones para los Grupos C, E, F, G, H, I, J, K y L.

Después se distribuirán las selecciones de los Bombos o Potes 4, 3 y 2.

Salvo en el caso de las selecciones europeas, que serán 16 en total , la FIFA determinó que en la fase de grupos evitará los enfrentamientos entre selecciones de una misma confederación.

Al momento del sorteo restarán conocerse 6 países que saldrán del Repechaje europeo (4) y del Repechaje general (2). Serán sorteadas sus ubicaciones distinguiéndolos con números.

¿Dónde ver el sorteo en vivo y gratis?

La FIFA transmitirá el sorteo en vivo a través de su plataforma de streaming FIFA+. Además, los canales que poseen los derechos del Mundial 2026 también lo cubrirán en vivo:

México: TUDN, VIX y TV Azteca.

Estados Unidos: Telemundo y Peacock.

España: TVE.

Argentina: TyC.

Colombia: Caracol y RCN.

Las sedes del Mundial 2026